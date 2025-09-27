Sabino Vaca Narvaja: "Hay un espíritu común político que une al pueblo chino con el argentino" El politólogo y exembajador de Argentina en China explicó que el país asiático sufrió al igual que la Argentina el colonialismo del Reino Unido. Por







Sabino Vaca Narvaja en Right Now C5N

El politólogo y exembajador de Argentina en China recordó su experiencia en el país asiático, y remarcó qué valores unen a los dos pueblos. "Hay un puente en común por el reclamo de integridad territorial por las Islas Malvinas y ellos tienen un tema parecido con Taiwán", remarcó.

Agregó que "hay un elemento común de Argentina con China porque sufrió las invasiones inglesas, las guerras del opio, y sufrió mucho el sistema colonial".

El profesor subrayó: " Hay un espíritu común político que une al pueblo chino con el argentino. Por eso respaldamos el reclamo por una única China y ellos nos respaldan en las Naciones Unidas por nuestro reclamo por Malvinas".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, Vaca Narvaja recordó su infancia en el exilio, con su padre, el líder montonero Fernando Vaca Narvaja: "El exilio no es recomendable para la vida de un niño. La parte positiva es la diversidad cultural. Eso me dio un activo interesante, que me sirvió en mis años en China, en 2021, en plena pandemia".

El diplomático estudió durante 15 años el mundo de China para conocer cómo en un período tan corto de tiempo pasó de ser una sociedad casi pobre, campesina, a ser una de las economías más grandes del mundo y con niveles de desarrollo altos: "Era muy importante ver cómo habían logrado ese desarrollo para ver si lo podíamos aplicar acá en Argentina".