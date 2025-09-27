28 de septiembre de 2025 Inicio
Sabino Vaca Narvaja: "Hay un espíritu común político que une al pueblo chino con el argentino"

El politólogo y exembajador de Argentina en China explicó que el país asiático sufrió al igual que la Argentina el colonialismo del Reino Unido.

Sabino Vaca Narvaja en Right Now

El politólogo y exembajador de Argentina en China recordó su experiencia en el país asiático, y remarcó qué valores unen a los dos pueblos. "Hay un puente en común por el reclamo de integridad territorial por las Islas Malvinas y ellos tienen un tema parecido con Taiwán", remarcó.

El presidente Milei, junto a Donald Trump, tras la reunión en la que recibió apoyo del estadounidense.
Milei consigue aire, pero suma victorias de altísimos costos y compromete el futuro

Agregó que "hay un elemento común de Argentina con China porque sufrió las invasiones inglesas, las guerras del opio, y sufrió mucho el sistema colonial".

El profesor subrayó: " Hay un espíritu común político que une al pueblo chino con el argentino. Por eso respaldamos el reclamo por una única China y ellos nos respaldan en las Naciones Unidas por nuestro reclamo por Malvinas".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, Vaca Narvaja recordó su infancia en el exilio, con su padre, el líder montonero Fernando Vaca Narvaja: "El exilio no es recomendable para la vida de un niño. La parte positiva es la diversidad cultural. Eso me dio un activo interesante, que me sirvió en mis años en China, en 2021, en plena pandemia".

El diplomático estudió durante 15 años el mundo de China para conocer cómo en un período tan corto de tiempo pasó de ser una sociedad casi pobre, campesina, a ser una de las economías más grandes del mundo y con niveles de desarrollo altos: "Era muy importante ver cómo habían logrado ese desarrollo para ver si lo podíamos aplicar acá en Argentina".

Sobre Javier Milei

En cuanto al gobierno de Javier Milei, criticó que el presidente "no haya viajado en ninguno de sus 15 viajes a China que es el segundo socio comercial del país... Este gobierno afectó mucho las relaciones comerciales con los chinos.

En este sentido remarcó la paradoja que "un gobierno que dice que es anarco liberal y le pide un salvataje a un estado extranjero (Estados Unidos) eso demuestra que su modelo fracasó... con esta deuda Milei va a hipotecar los sectores con más potencial como la minería y el petróleo".

