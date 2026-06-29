Mundial 2026: el íntimo festejo de cumpleaños de Leandro Paredes en la concentración de la Selección argentina

El mediocampista, que festejó sus 32 años, pasó un grato momento junto a su pareja, Camila Galante, y sus tres hijos. “Que todo lo que sueñes se te siga cumpliendo”, fueron las tiernas palabras de la influencer. Varios compañeros también lo saludaron en redes.

Leandro Paredes cumplió 32 años y lo celebró junto a su familia en la concentración del Mundial 2026.

Al igual que Lionel Messi, Leandro Paredes también cumpleaños en pleno Mundial 2026 y tuvo la grata sorpresa de poder pasar el día junto a sus hijos y pareja, quien compartió un poco de la intimidad de lo que fue el festejo.

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Camila Galante compartió tres imágenes sobre la celebración desde Kansas City donde la decoración combinó los colores de la Selección argentina y Boca. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te merecés todo lo bueno de este mundo, mi vida. Feliz de compartir esta vida con vos ”, escribió.

En las postales se lo ve al mediocampista junto a los niños, y decoración de globos azul y amarillo y el número 32 , además de una torta decorada con los tradicionales tonos celeste y blanco que identifican a la Albiceleste.

“Que todo lo que soñés se te siga cumpliendo. Sos mi vida. Te amo con todo mi corazón”, agregó en la tierna dedicatoria que quedó plasmado en su cuenta personal de Instagram.

Por su parte, Victoria, la hija más grande de la pareja también le dedicó tiernas palabras: “Cumple él. El que me saca una sonrisa cada día. Te amo, papi, sos el mejor”.

Los saludos que recibió Leandro Paredes en su cumpleaños

Además de su familia, varios compañeros y personalidades del fútbol también recurrieron a sus redes sociales para dejarle un tierno y afectuoso saludo a Leandro Paredes.

Entre los reposteos que hizo el campeón del mundo en sus historias, se pueden ver los deseos de Adam Bareiro, Kevin Zenón, Matías Soulé, entre otros, y se destacaron los del presidente de FIFA, Gianni Infanino, el actual jugador de Rosario Central, Ángel Di María, y hasta el del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Feliz cumpleaños, un jugador extraordinario que destaca en su club y en la Selección argentina, a la que ayudó a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA de 2022. Fue un gusto coincidir contigo el año pasado en el Mundial de Clubes. Mucho éxito en la Copa Mundial de la FIFA”, le dedicó acompañado de un emoticón de un aplauso.

Mientras que su amigo, Fideo, le escribió: “Feliz cumpleaños, amigo. Espero que pases un hermoso día. Seguí disfrutando y siendo feliz. Te quiero muchísimo”.