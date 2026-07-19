Homenaje histórico: los canales argentinos emitieron un himno especial para alentar a la Selección en la final A la medianoche, la televisión nacional hizo una cadena nacional con una versión diferente en referencia a lo que será el último partido del Mundial 2026 entre Argentina y España. Por Agregar C5N en









Los canales argentinos hemitieron un himno nacional con imágenes de la Selección cantandolo durante el Mundial.

La Selección argentina jugará este domingo su segunda final del mundo consecutiva de la mano de Lionel Messi y Lionel Scaloni, y sin dejar pasar la oportunidad, los canales de la televisión argentina emitieron himno especial en homenaje al equipo que jugará ante España en el Mundial 2026.

Tal como había sido coordinado previamente, los canales de aire y las principales señales deportivas del país, a las 0 de este 19 de julio emitieron en simultánea lo que llamaron “Cantemos el Himno con la Selección Argentina” en cadena nacional.

A diferencia de los clips tradicionales institucionales que suelen mostrar cada vez que se conmemora una fecha patria, esta vez se mostró una versión diferente relacionado a los futbolistas y cuerpo técnico argentinos entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino en diferentes encuentros que disputaron a lo largo de esta competencia mundialista.

La iniciativa fue impulsada por Torneos en conjunto con las principales señales de televisión abierta de Argentina en el que buscó generar un clima de unidad y emoción colectiva en lo que también marcará el último Mundial del capitán argentino y Nicolás Otamendi.