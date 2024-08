Quién es la famosa que confirmó que se casará con su nuevo novio

Embed MOMI GIARDINA desde los PREMIOS ÍDOLO



"Rechacé el cantando porque tengo mucho trabajo"



Cc #LAM en América TV

Sin problemas respondió: “Sí, es verdad. Ya estoy grande, ya me casé, me divorcié, tuve una hija, conviví quince años... Pasé por todas, pero con este nuevo amor me dan ganas de, quizás, casarme".

En la misma nota con el ciclo de Ángel de Brito reveló que la llamaron para conducir el Cantando 2024 y lo rechazó porque tiene su unipersonal y Nadie dice Nada con Luzu TV todos los días a la mañana. Manifestó que no quiere comprometerse y no poder cumplir.