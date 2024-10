Quién era Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió trágicamente en Palermo

Liam James Payne, que nació el 29 de agosto de 1993, en Wolverhampton, Reino Unido, fue un intérprete, compositor y guitarrista miembro de la banda de música formada en 2010 en Londres, con motivo del programa The X Factor.

Después de ser aceptado en la audición, la cantante Nicole Scherzinger que hizo de jueza sugirió que Liam formase parte de un grupo junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

Los 5 integrantes fueron apadrinados por el director británico de la compañía Sony Music, Simon Cowell. Llegaron a la final del programa y quedaron en el tercer lugar y les hicieron un contrato con el sello discográfico Syco.23.

Liam decidió ser cantante luego de que se descubriese su talento en la escuela y que fuese rechazado para formar parte de un equipo olímpico. Firmó su primer contrato discográfico junto a la banda y cumplió el sueño de ser un reconocido cantante a nivel mundial.

Grabó cinco discos Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made In the AM (2015). Además, encabezó cuatro giras mundiales y participó del documental sobre la banda. One Direction obtuvo más de 200 premios entre 2011 y 2016

Parte de sus composiciones son Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

Payne suspendió por tiempo indefinido la gira sudamericana con la que iba a llegar el 9 de septiembre de 2023 al Movistar Arena de Buenos Aires debido a una “infección renal grave” por la que debió ser hospitalizado, según informó en sus redes sociales.

Liam Payne había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton en Inglaterra Redes Sociales

Liam Paye: su carrera solista

One Direction anunció que se tomarían un descanso en 2015. Después de una pausa indefinida del grupo, en 2016 Liam Payne inició su carrera como solista.

Su primer sencillo, Strip That Down, lanzado en 2017, fue un éxito y alcanzó altas posiciones en las listas de varios países. Luego lanzó su álbum debut solista en 2019 titulado LP1. En marzo, de ese año, lanzó su LP Teardrops.

A lo largo de su carrera colaboró con varios artistas, incluidos Quavo y Rita Ora, y exploró diferentes géneros musicales. Payne tenía un hijo, nacido en 2017, con la exmiembro del grupo musical Girls Aloud, Cheryl Cole.