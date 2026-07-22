Categórica decisión de Rosalía luego de que no le aceptaran las disculpas La cantante volvió a referirse al posteo que compartió en sus redes sociales, le habló directamente al público en el afán de que no devuelvan las entradas de sus cuatro recitales en Buenos Aires. Agregar C5N en









Rosalía con la camiseta de Boca.

El escándalo con Rosalía parece no tener fin: se inició porque compartió un posteo que burlaba a Argentina por perder ante España en la final del Mundial 2026, luego la cantante salió a pedir disculpas y, como para el público no fue suficiente, volvió a postear para tener el perdón de sus fans argentinos.

Sucede que, tras la derrota de la Selección, la actriz Mia Khalifa se burló con la canción La Perla de Rosalía y para que no queden dudas, comentó que “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”, escribió. Rosalía lo reposteó y tuvo sus consecuencias.

Tras la polémica y la ola de cancelaciones que enfrentó en redes sociales, donde incluso algunos fanáticos pidieron el reembolso de las entradas para sus shows o intentan revenderlas, la artista española decidió borrar de inmediato la publicación.

Redes sociales de Rosalía. Luego, pidió disculpas. "Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió: "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".

Ante esos comentarios, decidió volver a postear: “Solo tengo amor x Argentina”. Pero tampoco fue suficiente. La gente sigue queriendo devolver las entradas y parece que la relación no tiene vuelta atrás.

ROSALIA DICE QUE SOLO TIENE AMOR POR ARGENTINA pic.twitter.com/rffTawjfPy — nom0leste (@nom0leste) July 22, 2026 Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos. Redactar un correo electrónico: enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].

Adjuntar comprobantes: es fundamental adjuntar la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.

Completar los datos personales: incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.