IR A
IR A

Categórica decisión de Rosalía luego de que no le aceptaran las disculpas

La cantante volvió a referirse al posteo que compartió en sus redes sociales, le habló directamente al público en el afán de que no devuelvan las entradas de sus cuatro recitales en Buenos Aires.

Rosalía con la camiseta de Boca.

Rosalía con la camiseta de Boca.

El escándalo con Rosalía parece no tener fin: se inició porque compartió un posteo que burlaba a Argentina por perder ante España en la final del Mundial 2026, luego la cantante salió a pedir disculpas y, como para el público no fue suficiente, volvió a postear para tener el perdón de sus fans argentinos.

Rosalía reaccionó a la devolución de entradas.
Te puede interesar:

Fuerte decisión: que hizo Rosalía tras la masiva devolución de entradas de su show en Argentina

Sucede que, tras la derrota de la Selección, la actriz Mia Khalifa se burló con la canción La Perla de Rosalía y para que no queden dudas, comentó que “es así como suena la vida ahora que, las perlas, fueron derrotadas”, escribió. Rosalía lo reposteó y tuvo sus consecuencias.

Tras la polémica y la ola de cancelaciones que enfrentó en redes sociales, donde incluso algunos fanáticos pidieron el reembolso de las entradas para sus shows o intentan revenderlas, la artista española decidió borrar de inmediato la publicación.

Luego, pidió disculpas. "Le di compartir porque sonaba La Perla, mala mía. Perdón", escribió acompañado de tres emojis de una cara llorando y con el fondo de una bandera de Argentina. Muchos usuarios en redes salieron a criticar a la cantante: "Pero no se sabe ni la letra de su propia canción", mientras que otro escribió: "Ahora de repente nadie ve nada, nadie lee nada".

Ante esos comentarios, decidió volver a postear: “Solo tengo amor x Argentina”. Pero tampoco fue suficiente. La gente sigue queriendo devolver las entradas y parece que la relación no tiene vuelta atrás.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

El trámite se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma del recinto. Para gestionar el reembolso de los tickets del concierto de Rosalía en Argentina 2026, seguí estos pasos.

  • Redactar un correo electrónico: enviá un e-mail a la dirección oficial de soporte: [email protected].
  • Adjuntar comprobantes: es fundamental adjuntar la confirmación de la compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago emitido por la plataforma.
  • Completar los datos personales: incluir en el cuerpo del mensaje el nombre del titular de la compra, DNI y el código o número de orden del ticket.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La gente, enojada con Rosalía.

Habló Rosalía tras el escándalo: el enojo de los fanáticos por las disculpas

Rosalía tocará en el Movistar Arena.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas

Rosalía compartió una historia donde pidió perdón. 

Rosalía rompió el silencio tras burlarse de Argentina: el escueto pedido de disculpas que compartió en redes

Rosalía recibió un comunicado de parte de sus fanáticos.

Contundente: el mensaje que recibió Rosalía de parte del club de fans argentino

sigue la polemica: rosalia borro el posteo que genero indignacion entre los fans argentinos

Sigue la polémica: Rosalía borró el posteo que generó indignación entre los fans Argentinos

Rosalía se presenta en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Paso a paso: cómo gestionar el reembolso de las entradas de Rosalía para el Movistar Arena

últimas noticias

La artista sigue recibiendo criticas por lo sucedido.

Periodista español destrozó a Rosalía tras las burlas a Argentina: "No nos representa"

Hace 6 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo presentará el proyecto de Inocencia Fiscal II para atraer dólares no declarados

Hace 6 minutos
La Libertad Avanza está 1 punto abajo del peronismo en la encuesta presidencial. 

Una encuesta reveló que la desaprobación de Milei supera el 60%: cómo le iría en la elección

Hace 8 minutos
Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: Lo importante es que ganamos 3-0

Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: "Lo importante es que ganamos 3-0"

Hace 14 minutos
Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final

Hace 19 minutos