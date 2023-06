Qué sabemos del nuevo show que podría sumar Taylor Swift

Tomó la iniciativa para acercarse a todos los ciudadanos y optó por escucharlos. “Después de la Cuenta Pública me he dado un tiempo para leer sus comentarios, los que nos han hecho llegar a través de diferentes redes sociales . Quise darme el tiempo para responder algunos de ellos”, expresó.

Habló sobre distintos temas y recibió cientos de comentarios positivos, negativos y en reclamo. Pero, en medio de la locura del mundo entero por Taylor, la cantante lanzó su gira por Sudamérica e incluyó a México, Brasil y Argentina, no a Uruguay ni tampoco Chile.

“Una cosa que me preguntan mucho es qué pasa con Taylor Swift. Le escribí hace poco. Vamos a ver si me responde… para que en algún momento esperamos que nos incluya en su gira latinoamericana. Pero en algún momento escuchará a las swifties chilenas. Y no me cabe ninguna duda de que va a venir a Chile, ojalá, espero, durante los próximos tres años”, agregó.

Tiempo atrás también ya había opinado del tema: “Yo no conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña (presidencial), ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos Cardigan, Folklore, Red y empecé a escucharla”.

Una fanática de Taylor Swift realizó una imperdible campera de The Eras Tour con temática argentina

La usuaria de Twitter @agosloiacono compartió una campera con un diseño repleto de referencias a Argentina y realizado a mano de The Eras Tour, la gira mundial de la cantante Taylor Swift que la traerá por primera vez al país.

Taylor Swift campera argentina The Eras Tour 1 Instagram

Junto a las imágenes detalladas de la campera de jean, Agostina Loiacono escribió su principal objetivo con este homenaje: "Mi sueño más grande es que Taylor Swift vea esta campera pintada a mano que hice". Por eso, la publicación llegó a más de 340 mil visualizaciones y casi 15 mil me gustas, lo que la ayuda a acercarse a su ilusión.