Premios Emmy 2026 en vivo: todos los detalles de la ceremonia más importante de la TV mundial

Las primeras ganadoras de los Premios Emmy 2026

La categoría de Mejor actriz de reparto en comedia tuvo su gran momento cuando Kate O’Flynn se consagró por su papel en Widow’s Bay. El premio fue entregado por Amy Poehler, y la actriz británica, visiblemente emocionada, definió a su personaje como “el papel de su vida”. Con este reconocimiento, O’Flynn se posiciona como una de las revelaciones de la noche y suma prestigio a la serie que ya venía fuerte en las nominaciones.

La gran ovación de la noche llegó cuando Zendaya entregó el premio a Jean Smart, quien se consagró como Mejor actriz en una serie de comedia por su papel en Hacks.

Con este triunfo, la intérprete alcanzó su octavo Emmy, consolidándose como una de las figuras más premiadas de la historia de la televisión. Su personaje de Deborah Vance volvió a conquistar a la crítica y al público, y el reconocimiento reafirma el impacto de Hacks como una de las comedias más influyentes de los últimos años.