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Premios Emmy 2026 en vivo: todos los detalles de la ceremonia más importante de la TV mundial

La televisión celebra a sus mejores series y actores en una noche de gala que también premia el estilo. Los outfits de las celebridades ya son parte del show.

- 14 de septiembre 2026 - 20:32
La 78ª edición de los Premios Emmy 2026 se celebra esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. 

La 78ª edición de los Premios Emmy 2026 se celebra esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. 

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La 78ª edición de los Premios Emmy se celebra esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay como anfitriona de una gala de una gala que promete glamour y emoción. La ceremonia reconoce lo mejor de la televisión y el streaming de la última temporada y, como cada año, reúne a las figuras más destacadas de Hollywood en una alfombra azul que se convierte en pasarela de estilo y tendencias.

Las grandes favoritas de este año son The Pitt (25 nominaciones) y Hacks (24), en una gala que reúne a las figuras más destacadas de la televisión y el streaming desde el Peacock Theater de Los Ángeles. También destacan títulos como Widow’s Bay, Pluribus y Beef, que pisan fuerte en categorías de drama y miniserie.

La gala premiará a actores, directores, guionistas y equipos técnicos en los rubros de drama, comedia y miniserie, mientras estrellas como Zendaya (Euphoria), Keri Russell (The Diplomat), Steve Carell (Rooster) y Jean Smart (Hacks) se disputan los premios más codiciados. Con presentaciones especiales y un desfile de celebridades, los Emmy 2026 se consolidan como la gran fiesta de la pantalla chica.

La gala se podrá ver en vivo desde las 20 horas en la Temporada de Premios de TNT y la plataforma HBO Max.

Las primeras ganadoras de los Premios Emmy 2026

La categoría de Mejor actriz de reparto en comedia tuvo su gran momento cuando Kate O’Flynn se consagró por su papel en Widow’s Bay. El premio fue entregado por Amy Poehler, y la actriz británica, visiblemente emocionada, definió a su personaje como “el papel de su vida”. Con este reconocimiento, O’Flynn se posiciona como una de las revelaciones de la noche y suma prestigio a la serie que ya venía fuerte en las nominaciones.

La gran ovación de la noche llegó cuando Zendaya entregó el premio a Jean Smart, quien se consagró como Mejor actriz en una serie de comedia por su papel en Hacks.

Con este triunfo, la intérprete alcanzó su octavo Emmy, consolidándose como una de las figuras más premiadas de la historia de la televisión. Su personaje de Deborah Vance volvió a conquistar a la crítica y al público, y el reconocimiento reafirma el impacto de Hacks como una de las comedias más influyentes de los últimos años.

Comenzaron los Premios Emmy 2026

La transmisión de los Premios Emmy 2026 arrancó con un spot protagonizado por la host de la gala, Mariska Hargitay, quien se lució cantando y bailando una versión especial de “I love TV screens”. Tras mostrarse en su viaje rumbo a Los Ángeles, la actriz apareció en el escenario del Peacock Theater con un vestido blanco y fue recibida con una ovación de las máximas celebridades de Hollywood. Así quedó inaugurada la gran noche de la televisión.

Con humor y glamour, Hargitay abrió la gala recordando que es la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años, agradeció a Dick Wolf por la creación de Law & Order, serie que la catapultó a la fama, y lanzó varios chistes dirigidos a los propios artistas presentes. Luego dio paso a la presentación de los nominados, incluyendo las producciones que cierran temporada, marcando el inicio de una nueva edición cargada de emoción y competencia.

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Premios Emmy 2026: todos los looks que la rompieron en la alfombra azul

Llegó la noche más esperada de la televisión: los Premios Emmy 2026 ya se celebran en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la alfombra azul convertida en pasarela de glamour y estilo. Las estrellas de las series más comentadas del año deslumbran con looks que marcan tendencia, mientras la industria se prepara para reconocer lo mejor de la temporada.

En los minutos previos a la entrega de las estatuillas, las miradas están puestas en las grandes favoritas: The Pitt, que lidera con 25 nominaciones, y Hacks, con 24. La gala premiará a las producciones más destacadas en drama, comedia y miniserie, además de consagrar a actores y figuras que hicieron vibrar a la pantalla chica durante el último año.

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