Qué pasa entre Taylor Swift y Travis Kelce: ¿se separaron?

La relación entre Kelce y Swift captó la atención no solo de sus fanáticos sino del mundo entero, el deportista la acompañó durante su gira internacional The Eras Tour, hasta se subió al escenario para actuar junto a ella en una de sus temas nuevos del album The Tortured Poets Department.

Sin embargo, ante la notoriedad que cobró el tema de la separación "arreglada" en redes sociales y portales de internet, representantes de ambas figuras salieron hablar para ponerle un fin a los rumores.

Qué opinaron Taylor Swift y Travis Kelce ante los rumores

La compañía del jugador de los Chiefs señaló que "estos documentos son completamente falsos y fabricados y no fueron creados, emitidos ni autorizados por esta agencia". Mientras que una fuente de Taylor Swift habló con el medio The Daily Mail y argumentó que "a Taylor no le molestó y en realidad, le hizo mucha gracia. Ella no pone atención a los rumores”. Eso no es todo, sino que durante la semana la cantante fue al primer partido de la temporada de Travis y también a cenar juntos.