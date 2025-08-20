Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi La pareja de actores está junta hace más de 10 años y tiene un bebé de 9 meses. Además, Nico Vázquez, dirige la obra de teatro de su exesposa y Gil.







Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi. Redes Sociales

La actriz Candela Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi. Las repercusiones llegaron después de que la exmujer de Nico Vázquez confesó un "desliz" mientras estuvieron juntos por 18 años.

El escándalo aumentó después de que Accardi confesara públicamente su infidelidad. La pareja de actores está junta hace más de 10 años y tiene un bebé de 9 meses, y a su vez son amigos entre si. Además, Vázquez dirige la obra de teatro de su exesposa y Gil.

Mientras Gil respondió que la versión sobre él y Gimena "es absolutamente falsa”, y Vetrano habría llamado directamente a quien era su amiga buscando un explicación. "Anoche hubo muchos llamados cruzados", reveló la panelista Yanina Latorre.

La mediática contó que el periodista Guido Záffora habló con Vetrano y según dijo: "Cande, la mujer de Andrés, el actor que está con ella, la habría llamado a ella (Gimena) y ella le dijo que se quede tranquila, que no pasaba nada".