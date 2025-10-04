Una locomotora a vapor de 100 años volvió a funcionar y recorrió el sur del conurbano bonaerense El Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada restauró la máquina legendaria y los vecinos de la zona pasaron la tarde observando su recorrido hacia Chascomús. Por







La locomotora fue fabricada en 1927 y hacía varios años que estaba fuera de servicio.

Una histórica locomotora a vapor argentina y fabricada hace un siglo volvió a funcionar después de varios años. Es la máquina conocida como "la 39 Grande", perteneciente al Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada, ubicado al sur del conurbano bonaerense. Este sábado se puso en marcha y recorrió las vías de la Línea Roca con destino a Chascomús, mientras los vecinos de la zona se acercaron a observar el recorrido de la antigua locomotora.

La locomotora Vulcan Foundry 12E N° 3925 fue fabricada en 1927 y, después de varios años fuera de servicio, fue restaurada por los socios del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada. Precisamente desde esta localidad de la provincia de Buenos es donde partió la máquina. Luego, pasó por Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen y Chascomús fue su destino final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajbilstein/status/1974522473669706169&partner=&hide_thread=false Llegando al km 109 (Chascomús), video de Roberto Dema pic.twitter.com/baQTGwBZ96 — Andrés J. Bilstein (@ajbilstein) October 4, 2025

Semanas atrás, más precisamente el pasado 17 de septiembre, los integrantes del Ferroclub habían hecho un primer viaje de prueba para la locomotora que resultó exitoso.

Este tren legendario está compuesto por un material rodante variado, encabezado por la locomotora diésel General Electric U13c 6016. Luego, le sigue el furgón de cola BK y, finalmente la estrella del recorrido, la Vulcan Foundry 12 E N° 3925. La formación se completó con el vagón postal Werkspoor 4053, los coches Pullman Werkspoor 440 y 441, y el Pullman Hitachi 625.