Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

La parejita del momento aún no confirmaron su romance de manera pública, pero no se ocultan al mostrarse juntos. Hace unos días, la rosarina estuvo, junto a la familia del jugador del Barcelona, en la goleada del conjunto culé ante Como.

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Sin confirmación oficial, desde hace semanas aumentan los rumores de un posible romance entre la cantante argentina, Nicki Nicole, y el jugador del Barcelona, Lamine Yamal. Es que, en las últimas horas, la parejita del momento fue vista paseando juntos por las calles de Mónaco. ¿Solo amistad o romance?

Ambos se mostraron disfrutando unos días de descanso, pero pese a que no publicaron fotos juntos, varios usuarios de redes lograron captar las coincidencias en el paisaje del lugar donde se encuentran ambos.

Ahora, llegó ¿la confirmación? Se volvieron virales imágenes donde la cantante y el juvenil de 18 años se los ve paseando por las calles de Mónaco, acompañados de amigos y seguridad privada de la estrella de España.

Por su parte, la panelista Julieta Argenta contó en Ángel Responde por Bondi Live más detalles de la escapada: “Estuvieron el fin de semana en un hotel en Mónaco, en una habitación que costó 10 mil euros la noche”.

Según informó, no se trató de una simple coincidencia, sino que Lamine eligió sus dos días de descanso para pasar los días con la rosarina. “Él aprovechó las dos noches libres que tenía en el club Barcelona y se fue con ella”, contó Argenta y aseguró que se espera que el próximo lunes, que ella cumple años, “se venga un blanqueo”.

Más pruebas que confirmarían la relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Además de contar con la presencia de Nicki Nicole en el estadio Johan Cruyff se suman más evidencias de lo que podría ser la confirmación del romance con el futbolista, Lamine Yamal.

Es que, previo al encuentro, una foto dejó en evidencia a la estrella del Barcelona: al bajar del micro, Yamal llevaba su celular en la mano y la pantalla quedó en modo visible y quedó expuesto que tiene una foto de la artista como fondo de pantalla.

Lamine Yamal celular Nicki Nicole

