Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La confesión de infidelidad generó conmoción en el mundo del espectáculo. Ahora, la artista tomó una medida que deja en shock a sus seguidores.

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Redes sociales
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.
El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la dramática decisión que tomó Gimena para poder resguardarse mental y emocionalmente. Según contó Yanina Latorre en su programa SQP, la actriz borró temporalmente sus redes sociales para evitar el hostigamiento en redes sociales.

Eso no es todo, sino que Latorre contó que "ella está enojada, está arrepentida de sus declaraciones. Vio la maroma de mensajes que recibió, las redes", y que "no se fue completamente de las redes, pero borró las aplicaciones de su teléfono porque todo esto es enloquecedor".

nico vazquez y gimena accardi.jpg
"En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo", confesó Accardi en Olga y brindó más detalles al respecto. "Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida", sentenció.

Al salir de Olga, Gimena Accardi habló con la prensa que estaba esperando en la puerta, donde brindó detalles sobre cómo sobrelleva la situación: "El hostigamiento en redes es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no quiero llegar al punto de pensar en suicidarme. Es demasiado el odio, demasiado el hostigamiento".

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi: "Me hubiera gustado no tener que ver lo que vi"

Luego de que Gimena Accardi revelara que fue infiel, Nicolás Vázquez se enfrentó a la prensa y dio su versión de los hechos, destacó la valentía de su ex y se sinceró al sostener que la pareja venía mal "hace mucho tiempo.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay", expresó el actor en la puerta del teatro Lola Membrives, donde protagoniza Rocky, en diálogo con varios canales de televisión.

"Hoy Gime eligió dar la versión de que es lo que pasó. La realidad es esa, lo que dijo ella", respaldó y señaló que la palabra de su ex se debió a que "ella sentía que necesitaba que aclarar". Además, aclaró que "la quiero acompañar desde el lugar que yo pueda hacerlo", ya que "para mi sigue siendo una persona muy importante y lo va ser siempre, somos familia".

Nico Vázquez

En ese sentido, reveló que "hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla porque fue una mañana muy movida". También comentó que "me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer", en referencia a los nombres de los supuestos terceros en discordia. "Es fuerte escuchar eso", señaló cuando le consultaron si Andrés Gil fue el tercero en discordia. "No y por eso ella salió a hablar", aseguró.

Luego de reconocer que "veníamos mal desde hace mucho tiempo, veníamos peleándola, de sobrevivir", lamentó "la situación de cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue tan linda, son 18 años de muchas cosas". "No somos una pareja perfecta como muchos pensaban que lo éramos", agregó.

También destacó la valentía de Accardi lo que vivió: "Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy". "Esto no la define, la definen los 18 años de cosas compartidas", comentó.

