Qué fue de la vida de la actriz adolescente de la serie Alf La exitosa comedia generó una adhesión entrañable en el público, y gracias a ella sus actores alcanzaron reconocimiento mundial. Más allá de la fama, una de las integrantes de la familia Tanner decidió tomar otros rumbos. + Seguir en







Qué fue de la vida de la actriz adolescente que interpretó a Lynn en ALF. Andrea Elson interpretó a la hija de la familia, Lynn Tanner, en la sitcom Alf.

La serie Alfa marcó a más de una generación: primero cuando se estrenó, a mediados de los 80, y luego con las reiteradas repeticiones que tuvo en la TV.

Andrea Elson, que hizo el papel de Lynn Tanner en Alfa, alcanzó la fama mundial en los años 80 gracias a este personaje.

Tras el final del ciclo, su vínculo con la industria televisiva comenzó a debilitarse de manera progresiva.

Problemas personales vinculados a la presión estética influyeron en su decisión de alejarse de la actuación, por lo que, en la actualidad, lleva una vida lejos del ojo público. La trayectoria de Andrea Elson quedó marcada por su participación en la icónica sitcom ALF, donde interpretó a Lynn Tanner, la hija adolescente de la familia protagonista, en una producción que se emitió entre 1986 y 1990 y que alcanzó una fuerte repercusión internacional. La serie de la NBC fue extensa: 99 episodios salieron al aire. Incluso se estrenó una película, que contaba el desenlace de la historia.

Andrea Elson Alf (1) La familia de Alf: el padre Willie Tanner (Max Wright), la madre Kate (Anne Schedeen) y sus hijos Lynn (Andrea Elson) y Brian (Benji Gregory). De estrella juvenil en Alf a figura fuera de pantalla Nacida en Nueva York en 1969, Andrea Elson había comenzado su carrera en la TV desde muy chica, con apariciones en publicidades y pequeños papeles televisivos, pero fue su ingreso a ALF lo que la posicionó como una de las caras reconocibles de la televisión de la época, en un contexto en el que la serie combinaba humor familiar con un personaje extraterrestre que se volvió parte de la cultura popular.

Tras el final del ciclo, la actriz continuó vinculada al medio televisivo pero con participaciones menores, aunque con el correr de los años su presencia en pantalla fue perdiendo peso, en paralelo a un cambio personal en su relación con la exposición pública y las exigencias propias de la industria del entretenimiento.

Andrea Elson Alf Facebook Andrea Elson. El motivo personal detrás de su retiro de la actuación El alejamiento de Andrea Elson no respondió a una decisión abrupta, sino a un proceso vinculado a cuestiones personales que, con el tiempo, la propia actriz decidió hacer públicas, al reconocer que la presión estética y los estándares de imagen del medio impactaron en su salud y derivaron en un trastorno alimentario durante su juventud.

En 1993 contrajo matrimonio con Scott Hopper, con quien formó una familia, y a partir de entonces optó por dejar definitivamente la actuación para priorizar su vida personal y su recuperación emocional, en una etapa que resultó determinante para redefinir sus objetivos y su rutina cotidiana.