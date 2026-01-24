Loto Plus: resultado del sorteo 3851 del sábado 24 de enero de 2026

Este sábado 24 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.
Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.
NÚMERO PLUS 7
Los números ganadores fueron: 07-14-26-30-33-38
6 aciertos: vacante. Premio: $1.664.023.513,56.-
5 aciertos: vacante. Premio: $16.798.290,30.-
4 aciertos: vacante. Premio: $3.359.658,06.-
Los números ganadores fueron: 11-22-23-25-26-38
6 aciertos: vacante. Premio: $6.716.741.894,83.-
5 aciertos: vacante. Premio: $16.798.290,30.-
4 aciertos: vacante. Premio: $3.359.658,06.-
Los números seleccionados fueron: 02-26-29-30-32-44
6 aciertos: vacante. Premio: $526.091.608,00.-
Los números ganadores fueron: 10-13-21-24-29-39
0 aciertos: vacante. Premio: $43.268.323,50.-
NÚMERO PLUS VACANTE
Miércoles 28 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $26.960.000.000.-
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.