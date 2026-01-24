25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3851 del sábado 24 de enero de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 24 de enero de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 24 de enero de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 24 de enero de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del miércoles 21 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: resultado del sorteo 3850 del miércoles 21 de enero de 2026

Loto Plus: resultados del sábado 24 de enero de 2026

NÚMERO PLUS 7

Loto Tradicional del sábado 24 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 07-14-26-30-33-38

6 aciertos: vacante. Premio: $1.664.023.513,56.-

5 aciertos: vacante. Premio: $16.798.290,30.-

4 aciertos: vacante. Premio: $3.359.658,06.-

Loto Match del sábado 24 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 11-22-23-25-26-38

6 aciertos: vacante. Premio: $6.716.741.894,83.-

5 aciertos: vacante. Premio: $16.798.290,30.-

4 aciertos: vacante. Premio: $3.359.658,06.-

Loto Desquite del sábado 24 de enero de 2026

Los números seleccionados fueron: 02-26-29-30-32-44

6 aciertos: vacante. Premio: $526.091.608,00.-

Loto Sale o Sale del sábado 24 de enero de 2026

Los números ganadores fueron: 10-13-21-24-29-39

0 aciertos: vacante. Premio: $43.268.323,50.-

NÚMERO PLUS VACANTE

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 28 de enero a las 22. POZO ESTIMADO: $26.960.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $2.500. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 21 de enero de 2026.

Quini 6: resultados del sorteo 3.341 del miércoles 21 de enero de 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 24 de enero de 2026.

Loto Plus: conocé los números ganadores

El agresor es conocido en el barrio y vive en situación de calle.

Video: un hombre fue golpeado por un desconocido mientras caminaba con su hija en andas

Incendios en Chubut. Algunos focos están incontrolables por las altas temperaturas y los fuertes vientos. 
play

Incendios en Chubut: intervienen la administración del Parque Nacional Los Alerces

La Policía Civil de Río de Janeiro publicó un video con imágenes de Agostina Páez. 

La Policía de Río de Janeiro usó la imagen de la abogada argentina en una campaña antirracismo

Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España

Rating Cero

Fede Bal y Laurita Fernández se reencontraron y estallaron los rumores de regreso.

La reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder evitarlo"

La influencer se mostró segura y decidida para influir a otras mujeres.

"Que fluya": Daniela Celis paralizó Pinamar con una producción de fotos en la playa

La conductora visitó un local de ropa de bebé y comenzaron los rumores de embarazo.

¿Wanda Nara espera su sexto hijo? El video que confirmaría el embarazo

La artista lanzó una defensa en redes que provocó un amplio rechazo entre sus seguidores.

Escándalo: una artista internacional suspendió su show en Argentina y se cruzó con los fans

La cantante demostró que el apoyo del club turco al futbolista está intacto.

"Hablame de amor": reapareció la China Suárez en pleno escándalo entre Wanda e Icardi

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

últimas noticias

Javier Milei fue a Davos más como un panelista que como un presidente.

Milei alardeó en Davos de lo que carece en la Argentina

Hace 1 hora
Fede Bal y Laurita Fernández se reencontraron y estallaron los rumores de regreso.

La reacción de Evelyn Botto tras el reencuentro de Fede Bal y Laurita Fernández: "No voy a poder evitarlo"

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos.

Milei confirmó un nuevo viaje a Estados Unidos: buscará inversiones en Nueva York

Hace 1 hora
El ayatolá Alí Khamenei, líder del régimen, respondió a Trump por la llegada del portaaviones a costas iraníes.

Irán amenazó con una "guerra total" ante posibles ataques de Estados Unidos

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 24 de enero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3851 del sábado 24 de enero de 2026

Hace 2 horas