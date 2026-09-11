Avellaneda anunció un bono de $100 mil para docentes por el Día del Maestro "Siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo”, expresó la intendenta Magdalena Sierra en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, donde confirmó también que a partir de 2027, los 39 jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Por Agregar C5N en









Magdalena Sierra.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó el acto por el Día del Maestro en el Microestadio Gatica de Villa Domínico donde anunció un bono de $100 mil, por única vez, para docentes, directoras y auxiliares. "Siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo”, expresó.

Otro de los anuncios realizados refiere que, a partir de 2027, los 39 jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Además recordó que los jardines maternales ya son reconocidos por la Dir. General de Cultura y Educación de la PBA como instituciones pedagógicas.

Seguidamente, en presencia de la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso, Magdalena Sierra subrayó el compromiso de la gestión para que las políticas públicas sean universales y manifestó el respaldo continuo a los jardines maternales municipales. “Hasta 2016, los maternales dependían del Consejo de la Familia y de Desarrollo Social. Cuando creamos el Observatorio Social de Políticas Públicas, definimos pasarlos a Educación”, rememoró.

Sierra valoró que, en nuestra ciudad, las chicas y los chicos “desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes”.

“Esto es trabajar por las mujeres, profundizar las políticas de género”, destacó la jefa comunal y, para finalizar, sostuvo: “Hoy celebramos por ustedes, por los niños y las niñas, celebramos por las políticas de educación municipales, festejemos por Avellaneda”.