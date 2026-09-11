11 de septiembre de 2026 Inicio
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En medio del reclamo de las pymes, el Gobierno destacó el valor de las exportaciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las ventas al exterior alcanzar la cifra más elevada desde 2013. Durante los ocho primeros meses del año, más de 6.700 empresas realizaron transacciones hacia otros países.

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Las Pymes expusieron la baja en las ventas.

Las Pymes expusieron la baja en las ventas.

El Gobierno informó que las exportaciones de las Pymes sumaron 7.360 millones de dólares entre enero y agosto de este año, lo que representa un crecimiento del 24% con respecto al mismo período de 2025. Un dato aparece en medio de un fuerte reclamo del sector por la baja en las ventas y la actividad industrial.

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El propio ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que la cifra de ventas al exterior alcanzó "un récord para los últimos 13 años" y que durante los ocho meses medidos hubo "6.721 PyMEs realizaron exportaciones, un 3% más que el año pasado y 6,2% por encima de 2023".

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda remarcó los sectores con influencia positiva: "A nivel de grandes rubros se destacó el crecimiento de 33,1% en Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), 24,1% en Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y 21,7% en Productos Primarios".

El informe que brindó Caputo impactan de frente contra los reclamos del sector. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en agosto una baja mensual del 0,2%, a precios constantes, y profundizaron la retracción acumulada durante el año. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad comercial acumula una caída de 2,4% entre enero y agosto.

El relevamiento expuso la percepción de los comerciantes: reflejó las dificultades que atraviesan las Pymes. El 47,4% de los empresarios consultados afirmó que su actividad permaneció sin cambios respecto de agosto del año pasado. Sin embargo, ese porcentaje fue 0,7 puntos inferior al registrado en julio.

Por otra parte, el 46,5% sostuvo que su situación empeoró, una proporción que aumentó dos puntos en relación con el mes anterior. Solo el 6,1% de los comerciantes manifestó haber registrado una mejora.

La publicación de Luis Caputo en X

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