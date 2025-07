Los impactantes títulos de Alejandra "Locomotora" Oliveras, por los que entró en el Récord Guinness

La furia de Wanda Nara: hizo una larga lista de lo que no soporta de Mauro Icardi y la "China" Suárez

La deportista jujeña no pudo viajar a recibir el premio en Londres, por razones económicas, aunque aseguró: “Éste es un premio para mí y para mi Santa Fe querida. Yo estoy muy agradecida de esta ciudad en la que vivo, entreno y elegí para vivir. Por eso, lo primero que estoy haciendo es que mis conciudadanos se enteren de esta distinción y participarlos de mi alegría y emoción”, dijo la boxeadora en diálogo con El Litoral.

El premio Guinness no implica dinero, sino que es sólo un certificado. Ella lo recibió en su casa porque no pudo ir por él a Inglaterra cuando la invitaron: “No tenía ocho mil dólares para pasajes, así que pedí que me lo enviaran y llegó hace unos días”, contó al diario El Litoral, en el año 2015.

Quién es Alejandra "Locomotora" Oliveras

Alejandra Marina "Locomotora" Oliveras nació en la localidad de El Carmen, en Jujuy, el 20 de marzo de 1978. Como profesional del boxeo obtuvo seis coronas mundiales que incluyen las de peso Supergallo de la WBC, de Peso pluma de la WBA y de Peso ligero de la WBC. A lo largo de su carrera acumuló 33 victorias, tres derrotas y dos empates.