Puro músculo: así fue la increíble transformación de Aaron Taylor-Johnson El actor sorprendió con su preparación para interpretar a Kraven; modificó su entrenamiento, alimentación y físico para afrontar el exigente papel. Agregar C5N en









Aaron Taylor-Johnson sorprendió con su preparación física para interpretar a Kraven en la película.

El cambio corporal que realizó para la película.

Cuánto aumentó su masa muscular durante la preparación.

La rutina de ejercicios que siguió junto a su entrenador.

Cómo incorporó entrenamiento funcional y movimientos de acción.

El trabajo físico detrás de su interpretación del personaje. Puro músculo: Aaron Taylor-Johnson sorprendió con su evolución física física para interpretar a un hombre lobo en Werwulf, la nueva película de terror de Robert Eggers que llegará a los cines en enero de 2027. Así fue la increíble transformación.

La estrella británica volvió a sorprender con una nuevo desarrollo muscular para uno de los papeles más exigentes de su carrera. A sus 36 años, el actor británico se prepara para protagonizar Werwulf, la esperada producción de terror medieval dirigida por Eggers.

El interprete ya había llamado la atención por su físico en Kraven: El cazador, pero ahora vuelve a ponerse en modo bestia para interpretar a un personaje marcado por la violencia, la maldición y el dolor.

Cómo fue la impresionante transformación de Aaron Taylor-Johnson La propuesta estará ambientada en el siglo XIII y contará la historia de un granjero que carga con una maldición y atraviesa una metamorfosis que lo lleva a convertirse en una criatura. Según explicó Robert Eggers, la historia busca alejarse de algunos de los elementos más conocidos de las historias tradicionales de hombres lobo. "Es un granjero. Es un hombre maldito. Es la historia de un hombre maldito que busca la salvación a través del amor", explicó Eggers al referirse al protagonista.

La transformación física de Aaron Taylor-Johnson para interpretar a Kraven, fue realmente notable: el actor ganó alrededor de 18 kilos (40 libras) de masa muscular y llegó a pesar unos 91 kilos para el rol. El proceso estuvo dirigido por el entrenador David Kingsbury y combinó meses de entrenamiento de fuerza con trabajo de acondicionamiento para las escenas de acción.