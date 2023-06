Prok: "Era feliz sin dinero y soy feliz con él"

A diferencia de lo que muchos argentinos perciben de Europa, en el primer mundo también hay marginalidad y pobreza. De hecho Prok vivió una infancia feliz pero en la cual los recursos económicos fueron escasos. "En Argentina hay una percepción equivocada de lo que ocurre en Europa. En España hay muy poco nivel de vida, con respecto a Europa somos 'los pobres'. No hay trabajo, no hay dinero, hay gente muy pobre y barrios muy marginales".

A modo de ejemplo, recuerda que "una vez vino mi abuela a visitarme y sonaron dos tiros afuera, de vez en cuando pasaba. Cuando me preguntó de qué se trataba el ruido le mentí, le decía que eran unos petardos".

El pasado 25 de mayo, Ayax & Prok se presentaron en el mítico Estadio Obras y agotaron todas las entradas. El show fue un verdadero espectáculo: rap en vivo con un dj que pasaba los instrumentales mientras los hermanos interpretaban sus temas más conocidos. En total fueron dos horas y media de recital con colaboraciones estelares del mundo del hiphop como Homer El Mero Mero, Acru y Lil Troca.

"El público argentino es el mejor del mundo. El argentino vibra mucho las cosas, tiene una pasión desenfrenada, le da igual y es leal hasta el final. Eso es algo que me encanta de ustedes", destacó. Sin embargo, lo que más resaltó fue la fuerte conexión que mantuvieron los hermanos durante todo el concierto a través de las imágenes visuales que decoraban la escena y de los abrazos que se dieron luego de cada tema.

Al respecto, Prok señaló que tienen un vínculo muy especial y han vivido un episodio sobrenatural en su adolescencia: "Yo me acuerdo de una vez que estaba en mi casa con 16 años y de repente me rayé y dije ´A mi hermano le ha pasado algo´ y a los diez minutos toca la puerta Ayax y cuando abrimos veo que tenía la clavícula salida, se había caído de la moto y estaba fracturado".

Acerca del éxito en su carrera y el advenimiento de la fama y el dinero, Prok destacó: "Ni cuando era pobre ni ahora que tengo un poco de dinero me importaron los billetes, el que me conoce lo sabe. De hecho, si no invitara tanto a mis amigos tendría un dineral, he gastado un montón de dinero en los demás (risas). Cuando era pobre era exactamente igual: todo lo que tenía lo repartía".

"El dinero no me importa", explica, "a mí me importa el arte y fue el arte el que hizo que llegara. Yo intento alcanzar cosas más complejas, más profundas. Era feliz sin dinero y soy feliz con él".

Y concluyó cuál fue la mayor lección que tuvo en este 2023: "He aprendido a saber escuchar. Hay mucha gente que está en la música y deja de escuchar porque considera que su vida es más interesante. Hay cantantes que solo hablan de ellos y no preguntan por la vida de los demás ya que son vidas ´normales´. Yo creo que todas las vidas son igual de importantes, aunque tú seas un rapero que viaja por el mundo y tu colega solo lave platos su vida y su trabajo también es importantísimo".