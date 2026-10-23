¿Coquetea con la vicepresidencia? El sugestivo video de Patricia Bullrich

La senadora hizo una publicación musicalizada por la canción “Es un secreto” de Plan B en medio de los debates por el lugar en las listas de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

La senadora Patricia Bullrich publicó un sugestivo video a sus redes sociales musicalizado con la canción de Plan B llamada Es un secreto , lo cual hace énfasis a las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre del 2027. Según los rumores y debates, podría postularse a vicepresidenta con La Libertad Avanza.

Incluso, hace unos días, evitó hablar sobre su futuro, a pesar de que la vinculen con una posible alianza con el actual presidente Javier Milei. “No comments”, expresó ante esa consulta.

En este caso, sin decir nada extra, publicó un video en sus redes sociales con la canción mientras se reflejan imágenes en la Cámara alta. Hay dos referencias : la puerta del ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado desde donde se presiden las sesiones.

“Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte”, dice la canción y podría estar vinculado a la disputa con la actual vice Victoria Villarruel . El video dura solamente unos segeundos, pero cierra con una imagen suya en su despacho. Desde su entorno, hablan sobre una posibilidad de ir de segunda, debido a las órdenes que podría imponer Karina Milei.

"Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina", expresa el texto para el video que comparte.

Patricia Bullrich subió la tensión con Javier Milei y criticó la ayuda de Scott Bessent: "No nos puede pasar"

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó las asistencias monetarias de Estados Unidos a la Argentina en 2025 y advirtió que el gobierno de Javier Milei debería rechazar un hipotético nuevo apoyo financiero del país norteamericano.

En diálogo con Infobae en Vivo, Bullrich cargó contra el respaldo económico de la administración del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent: "La elección en la economía y los actores económicos tiene una connotación de si van a tener que sufrir más o menos. Por eso es importante la cobertura política, para decir 'va a haber gobernabilidad y no nos vamos a caer en una ingobernabilidad como en 2025 que terminamos atados de Bessent'".

"Eso no nos puede pasar. Me encantaría decirle a Bessent que no necesitamos la plata porque construimos nuestros propios reparos para no tener esos vaivenes que llevan a la situación de pérdida de capacidad económica como pasó el año pasado", aseveró en esta línea