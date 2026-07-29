Quién es Elisa Comparin, la abogada que se casó en secreto con Claudio Rígoli en Italia

La sorpresiva boda reveló por primera vez a la mujer que acompaña al conductor. Todo sobre ella.

La sorpresiva boda de Claudio Rígoli volvió a poner al histórico conductor en el centro de la escena, aunque esta vez no por una noticia vinculada a su carrera periodística sino por un importante acontecimiento personal. Tras tres años de relación , el periodista decidió casarse con Elisa Comparin en una ceremonia reservada que tuvo lugar en Monte Isola , una pintoresca localidad ubicada sobre el Lago Iseo , en el norte de Italia .

Es muy famosa, tuvo una relación muy mediática y ahora presentó a su nuevo amor desde la cama

La celebración fue organizada con absoluta discreción y solo un reducido grupo de personas conocía los detalles del viaje y del enlace matrimonial, una decisión que sorprendió incluso a colegas y amigos cercanos del conductor de El Nueve. De hecho, la noticia tomó estado público luego de que el programa LAM difundiera imágenes de la boda y revelara que la pareja había elegido mantener el casamiento lejos de la exposición mediática.

Las fotografías, compartidas originalmente por la propia Elisa Comparin en sus redes sociales, mostraron algunos de los momentos más emotivos de la ceremonia. El "sí" llegó en un entorno natural privilegiado y con un perfil completamente diferente al habitual en las figuras de la televisión, que suelen convertir este tipo de acontecimientos en eventos públicos. En este caso, el hermetismo fue una de las características principales de la celebración.

Hasta ese momento, Elisa Comparin era prácticamente una desconocida para el público. Su nombre comenzó a circular con fuerza únicamente después de conocerse el matrimonio con Claudio Rígoli, despertando curiosidad por conocer quién era la mujer que conquistó al periodista.

Elisa Comparin, de 42 años , es una reconocida abogada especializada en Derecho Penal con una sólida trayectoria dentro del ámbito judicial argentino. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posteriormente amplió su formación académica mediante una maestría en la Universidad Austral , una especialización que reforzó su perfil profesional.

Desde hace varios años desarrolla funciones como prosecretaria en la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, organismo que integra el Ministerio Público Fiscal de la Nación, desempeñándose en un espacio de alta responsabilidad institucional y completamente alejado de los medios de comunicación.

Quienes integran su círculo más cercano describen a Comparin como una profesional meticulosa, reservada y dedicada a su carrera. Precisamente ese perfil explica que lograra mantenerse durante años fuera del foco mediático, incluso mientras mantenía una relación con uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina.

Más allá de su actividad profesional, Elisa Comparin también cultiva una marcada pasión por el deporte y la vida saludable. En sus redes sociales suele publicar imágenes de entrenamientos, competencias y distintos desafíos físicos realizados junto a amigas, reflejando una rutina orientada al bienestar y la actividad deportiva.

En varias oportunidades acompañó esas publicaciones con la expresión "objetivo logrado", una frase que resume una filosofía basada en la perseverancia, la disciplina y la superación personal. Esa faceta también habría encontrado un punto de conexión con Claudio Rígoli, con quien comparte el interés por mantenerse activo y disfrutar de experiencias al aire libre.

Otro de los aspectos que consolidó la relación entre ambos es el gusto por viajar. Durante los tres años de noviazgo visitaron destinos como la Patagonia argentina, Uruguay, España, Estados Unidos e Italia, país elegido finalmente para celebrar su casamiento. La decisión de organizar una boda íntima, sin anuncios previos y con escasos invitados, reforzó el estilo discreto que ambos sostuvieron desde el comienzo del vínculo.