Se separó uno de los cantantes más populares del mundo a días de haberse reconciliado: "Caí en la trampa"

El cantante Cristian Castro se volvió a separar de Mariela Sánchez luego de conocerse una serie de audios que ella tuvo que dar explicaciones . La ruptura quedó en el foco de la polémica, pero la modelo aclaró: “La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí”.

Cristian Castro se reconcilió con su novia cordobesa: "No voy a perderte más"

“Entré en el submundo de las redes a dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo. Y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor... Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor”, expresó.