Preocupación en LAM: una panelista se ausentó sin avisar y Yanina Latorre expresó su inquietud

"Tengo una baja, que es Fernanda Iglesias, le mandamos un beso. No sé por qué no vino, ¿alguna sabe?", preguntó a su panel, pero nadie supo contestar. Ante la negativa, mostró su inquietud delante de las cámaras , pero enseguida cambió de tema.

Fernanda Iglesias

Aseguró que le resulta “raro”. “Tenemos que investigar, espero que estés bien, Fer, te queremos mucho. Hoy hablé todo el día con ella, estábamos bien, nos pasamos data. Cuando llegué acá me dijeron que el exmarido avisó que se sentía mal”, agregó.

La frase que llamó la atención tuvo que ver con la vinculación de su expareja: "El ex llamó, eso es lo que me da desconfianza. Es un tema a investigar". Sin embargo, a pesar de que pasaron las horas, la angelita no salió a dar su versión de los hechos.

Ángel de Brito confirmó su salida de LAM por tiempo indeterminado: los motivos

El conductor Ángel de Brito anunció este miércoles que se irá de LAM y, a pesar del éxito del programa, decidió no prometer fecha de regreso. Al igual que Yanina Latorre que se fue de vacaciones por casi tres semanas, decidió hacer lo mismo sin contar qué pasará.

De Brito Redes sociales

"Yo me tomo unos días de vacaciones, se quedan con las chicas. Mañana viene Barbacoa (por Alicia Barbasola) como invitada. La que va a estar conduciendo será Yanina. Así que nada, nos vemos en unos días", expresó.