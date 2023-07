Por la salud de Wanda Nara, Maxi López y su esposa tomaron una determinante decisión.

Maxi López Wanda Nara Redes sociales

A todo esto, Daniela quedó en su país y muestra el día a día en sus redes sociales. Pero el acuerdo entre ambos fue que ella se quedara a cuidar a la niña, mientras López está con sus hijos. Sin problemas llegaron a un acuerdo y se contactan a diario.

En cuanto a la salud de Wanda Nara, Ángel De Brito comenzó por remarcar: “Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio".

Luego de que se conociera el estado de salud de Wanda Nara que se quedará en la Argentina para hacerse una serie de estudios médicos, Mauro Icardi decidió quedarse en nuestro país para acompañar a su esposa y la firma del contrato con el club turco, Galatasaray quedó en suspenso.

“Bomba: me cuentan desde Buenos Aires que Newell’s tuvo un nuevo acercamiento con Mauro Icardi, para sumarlo los próximos seis meses en caso de que este, por la situación que está viviendo Wanda Nara de salud, decida quedarse en Argentina”, reveló el periodista Hernán Cabrera que cubre el conjunto rosarino.

La empresaria Wanda Nara publicó un comunicado sobre su salud que deja incertidumbre por próximos estudios, pero en las últimas horas subió una buena noticia en redes sociales que sorprendió a sus fanáticos.

Pero en medio de malas noticias, la modelo publicó que su marca de Wanda Nara Cosmetics se expandirá y abrirá un local en Paseo del Fuego, un importante free shop en Ushuaia que cuenta con varias marcas importadas.