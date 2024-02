Polémica con Jimena Barón en redes sociales: críticas y defensas entre influencers y nutricionistas

Desde Evangelina Anderson a Catherine Fulop, cuáles son los looks furor de la temporada

En su cuenta de Instagram publicó: “Una que se va a poner buena entrenando este año” , acompañada de una imagen suya mostrando el abdomen. Esto fue considerado por muchos usuarios como algo negativo porque, de esa manera, asegura que ese cuerpo no es el deseado.

Jimena Barón Redes sociales

Por ende, habría que entrenar aún más ya con un cuerpo hegemónico. Por lo que columnistas como Homero Pettinato opinaron que “cuando tenés el objetivo de las personas que se impuso de esa manera y decís: ‘tendríamos que estar orgullosos de nuestro cuerpo’ es una falsedad”.

Y agregó: “Le estás diciendo a la otra persona que no tiene eso que ‘hay que estar orgulloso’, pero teniendo ese cuerpo hegemónico, te está faltando empatía. No estás difundiendo orgullo, estás difundiendo hegemonía”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1762814156619518447&partner=&hide_thread=false "Hay personas que no pueden llegar a ese cuerpo, si vos decís 'sintamonos orgullosos' y tenés el cuerpo re trabajado, estás difundiendo hegemonía".



El análisis del descargo de Jimena Barón y los parámetros de belleza en Sería Increíble pic.twitter.com/o7j6MIP9hg — OLGA (@olgaenvivo) February 28, 2024

Por su parte, Malena Pichot acompañó a Homero por su comentario en Olga y aseguró que eso mismo había dicho Julia Mengolini tiempo atrás y la defenestraron. Asimismo, Amalia Granata apuntó: Ella tiene un problema con el cuerpo, es su único tema. Siempre que hablamos de Jimena Barón hablamos de su cuerpo y los posteos que hace sobre eso”.

Ante todo esto, Barón hizo un descargo donde disparó contra los nutricionistas: "Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo".

Embed SE CANSÓ: Jimena Baron hizo un fuerte descargo sobre las criticas que recibe sobre su cuerpo y su forma de ejercitarse



¿Estás de acuerdo con lo que dijo?#JimenaBaron #Enojada pic.twitter.com/6QAajO45cr — Paparazzi (@PaparazziRevis) February 26, 2024

“Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos", sentenció.