Jimena Barón cruzó a Ángel de Brito ante los rumores de separación: "No lo veo..."

Sin embargo, la intérprete de La Cobra, decidió expresarse en su cuenta de Twitter y aclarar lo que pasaba con su pareja. "Che, yo no me separé", afirmó. Al mismo tiempo aseguró: "No lo veo hace un mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así".

jimena baron

La sorpresa que le hizo Jimena Barón a Matías Palleiro en el día de su cumpleaños

Jimena Barón le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales a su pareja y mostró el sorprendente regalo que le hizo. La cantante publicó una foto de ambos acostados y adelantó: "Acá despidiendo los 33 del Q. Cumple mañana, no saluden antes que es mala suerte".

Unas horas después, la actriz compartió una vieja publicación de ambos de en Jamaica y escribió: "Feliz Cumple Bombón". En tanto, en Twitter celebró nuevamente el cumpleaños de su novio y escribió: "Leonino hermoso de mi corazón".

jimena baron

jimena-baron-sorpresa-su-novio.webp

Además, reveló que lo invitó a ver a Luis Miguel, pero que le izo " una entrada fantasía para que guarde de recuerdo. Después, como estoy grande, pensé que grabé la reacción a uno de los regalos, pero no. Grabé el final", confesó sobre el regalo a su novio.

Además, para no pasar desapercibidos en el concierto, encargó dos remeras con la tapa del disco "Luis Miguel 20 años" , pero la personalizó con la cara de su novio en vez de la del cantante y puso los años él cumplía.