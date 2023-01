Polémica en Gran Hermano 2022: Conejo hundió a Coti y reveló su pasado oscuro

Luego de que Coti Romero quedara eliminada de Gran Hermano , Alexis quedó sin su mayor aliada y ahora debe ganar terreno en la casa para no quedarse solo y que comiencen a nominarlo. Con el fin de hacerse amigos, reveló un detalle muy íntimo de su pareja que la complica.

La elegida de Cone para tener vínculo fue Romina Uhrig: comenzaron a charlar sobre el programa, el juego, sus compañeros y estrategias, pero en un momento habló del afuera y las dificultades que tuvo para ingresar a la casa, hizo hincapié en no perder todo en un instante en referencia a la eliminación.

“Vos cuando sos del interior, no le saco mérito a la gente de acá, pero el sacrificio que hacemos es mayor. Te puedo jurar que es muy difícil llegar del interior a algo como esto. Yo hice siete viajes, de 1200 kilómetros cada uno", reflexionó acerca de lo que tuvo que pelear para estar en GH.

Gran Hermano Coti Conejo Coti está en pareja con el Conejo desde el principio del reality. Redes sociales

Y agregó: “A lo mejor hacés seis viajes y no quedás. Hay millones de personas que lo hicieron, juntan hasta la última monedita para poder llegar". Fue entonces cuando reveló el pasado de su pareja: “Coti me dijo que entró acá y quedó debiendo plata. Sacrificarte tanto por algo y después lo podés perder en dos días".

Por su parte, la exdiputada le preguntó: “¿Ahora que se fue Coti sentís ganas de verla afuera?”. Y él no lo dudó: “Sí, la extraño un montón. Es más, antes me quejaba todos los días de que me rompía las bolas y ahora tengo ganas de que lo haga. La extraño, pero bueno. Es parte del juego, ¿qué le voy a hacer?”.

Gran Hermano 2022: la polémica exparticipante podría volver a la casa y hacer estallar todo

Una noticia podría hacer estallar todo dentro de la casa más famosa del país. El padre de Coti Romero, aseguró que su hija podría regresar al Gran Hermano debido a que una productora le comentó que desde su salida “el rating bajo mucho en Gran Hermano”.

Para luego agregar que “no esta semana, pero la próxima verán qué pasa en la casa. Le dijeron que esté atenta porque puede pasar cualquier cosa. Y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta”.