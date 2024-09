Polémica denuncia contra Wanda Nara: exniñera la acusa de tenerla en negro y le reclama millones

La mediática Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica legal y esta vez no tiene nada que ver con su matrimonio , sino que Analía Alvarado , quien trabajó como niñera de sus hijos, presentó una demanda alegando que trabajó durante un año y medio sin estar registrada formalmente .

Por otro lado, Francolino explicó que, tras múltiples intentos fallidos de notificar a la mediática, se solicitó que la empresaria sea declarada en rebeldía por no haber respondido a la demanda. Esta no es la primera vez que Nara enfrenta acusaciones similares, ya que en 2022 otra exempleada, María Carmen Cisnero Roboledo, la denunció por no haberle pagado durante dos años y medio.

Embed - WANDA NARA ACUSADA DE NO PAGARLE A SU EMPLEADA: PODRÍAN EMBARGARLA

En aquel momento, incluso la acusaron de trata de personas y reducción a la servidumbre. Aunque Nara negó todo esto y presentó documentos que, según ella, demostraban la legalidad del empleo de Cisnero, el caso atrajo gran atención mediática y desde entonces ha quedado marcada.

Ahora, la cifra reclamada es significativa, y aunque se especula que podría ser una suma manejable para Wanda Nara, lo cierto es que la empresaria no ha respondido a las notificaciones, lo que ha llevado a su situación legal a un punto crítico. Ahora se espera que en los próximos días hable al respecto tras esta viralización del tema.

L-Gante confirmó la noticia más esperada sobre Wanda Nara: "Podría llegar a ser..."

El cantante L-Gante reveló que estuvo muy cerca de ser pareja de Wanda Nara y se generó un inesperado escándalo alrededor del matrimonio de la mediática con el futbolista Mauro Icardi.