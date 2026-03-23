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Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

El dúo confirmó su presentación del 14 de mayo como punto de partida del Free Spirits World Tour. Cuándo salen las entradas, cuánto cuestan y cómo comprarlas.

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que iniciarán su próxima gira internacional con un show en el Movistar Arena. La cita será el 14 de mayo y marcará el debut en vivo de su nuevo proyecto, Free Spirits.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
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El recital funcionará como carta de presentación de una etapa artística más ambiciosa, en la que el dúo profundiza su mezcla de trap, rock y pop, con una propuesta que suma elementos visuales, performáticos y narrativos.

El lanzamiento del disco estuvo acompañado por un cortometraje conceptual que amplía ese universo creativo, con participaciones de grandes artistas internacionales como Sting, Jack Black y Anderson .Paak.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting - Hasta Jesús Tuvo un Mal Día

CA7RIEL & Paco Amoroso en el Movistar Arena: cómo comprar las entradas

  • Preventa para clientes Santander: jueves 26 de marzo desde las 10 hs
  • Venta general: viernes 27 de marzo desde las 10 hs
  • Canales de compra: a través del sitio oficial del estadio

Todas las fechas confirmadas de la gira de Paco y Ca7riel

  • 13 de mayo – Metropolitano, Rosario
  • 21 de mayo – Plaza de la Música, Córdoba
  • 24 de mayo – Arena Maipú, Mendoza
  • 8 de noviembre – San Juan, Puerto Rico
  • 18 de noviembre – São Paulo, Brasil
  • 20 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil
  • 23 de noviembre – Santiago, Chile
  • 27 de noviembre – Lima, Perú

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