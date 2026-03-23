Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que iniciarán su próxima gira internacional con un show en el Movistar Arena. La cita será el 14 de mayo y marcará el debut en vivo de su nuevo proyecto, Free Spirits.
El dúo confirmó su presentación del 14 de mayo como punto de partida del Free Spirits World Tour. Cuándo salen las entradas, cuánto cuestan y cómo comprarlas.
Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que iniciarán su próxima gira internacional con un show en el Movistar Arena. La cita será el 14 de mayo y marcará el debut en vivo de su nuevo proyecto, Free Spirits.
El recital funcionará como carta de presentación de una etapa artística más ambiciosa, en la que el dúo profundiza su mezcla de trap, rock y pop, con una propuesta que suma elementos visuales, performáticos y narrativos.
El lanzamiento del disco estuvo acompañado por un cortometraje conceptual que amplía ese universo creativo, con participaciones de grandes artistas internacionales como Sting, Jack Black y Anderson .Paak.
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