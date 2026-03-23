Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas El dúo confirmó su presentación del 14 de mayo como punto de partida del Free Spirits World Tour. Cuándo salen las entradas, cuánto cuestan y cómo comprarlas. + Seguir en







Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un show en el Movistar Arena: cómo conseguir las entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron que iniciarán su próxima gira internacional con un show en el Movistar Arena. La cita será el 14 de mayo y marcará el debut en vivo de su nuevo proyecto, Free Spirits.

El recital funcionará como carta de presentación de una etapa artística más ambiciosa, en la que el dúo profundiza su mezcla de trap, rock y pop, con una propuesta que suma elementos visuales, performáticos y narrativos.

El lanzamiento del disco estuvo acompañado por un cortometraje conceptual que amplía ese universo creativo, con participaciones de grandes artistas internacionales como Sting, Jack Black y Anderson .Paak.

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting - Hasta Jesús Tuvo un Mal Día CA7RIEL & Paco Amoroso en el Movistar Arena: cómo comprar las entradas Preventa para clientes Santander: jueves 26 de marzo desde las 10 hs

Venta general: viernes 27 de marzo desde las 10 hs

Canales de compra: a través del sitio oficial del estadio Todas las fechas confirmadas de la gira de Paco y Ca7riel 13 de mayo – Metropolitano, Rosario

21 de mayo – Plaza de la Música, Córdoba

24 de mayo – Arena Maipú, Mendoza

8 de noviembre – San Juan, Puerto Rico

18 de noviembre – São Paulo, Brasil

20 de noviembre – Río de Janeiro, Brasil

23 de noviembre – Santiago, Chile

27 de noviembre – Lima, Perú