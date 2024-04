Piden la expulsión de Coti Romero en Gran Hermano por "hablar de más": cuál será su destino según el tarot

Cuando ingresan participantes nuevos a Gran Hermano, el dueño de la casa debe prestar demasiada atención a su juego para que filtren información desde el afuera que pueda interferir en el juego. Pero gracias a las redes sociales, los usuarios no dejan pasar una. Esta vez apuntaron contra Coti Romero y piden su inminente expulsión.

A la espera de la decisión del público, ahora los fanáticos del programa notaron que “habló de más” y piden su inminente expulsión, tal como sucedió con la exparticipante Isabel de Negri. ¿Qué dijo?

Hablando con Martín “El Chino” Ku, Coti le aseguró que Zoe Bogach no es fuerte, como ellos creen, un claro comentario sobre información de afuera que no debería señalar. Es por eso que varios usuarios no la perdonaron y está pidiendo que se retire del juego a pocos días de haber ingresado en lugar de Agostina Spinelli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/totomolinari/status/1778336801930842125/&partner=&hide_thread=false COTI: ¿Quién creen que son las personas más fuertes que les daría miedo en una placa?



CHINO: “F y Z, siento que zoe es de las superpoderosas y la gente de L y R la banca a ella”



COTI: “Qué te hace pensar eso”



CHINO: “Zoe me parece un personajón que yo bancaría”#GranHermano pic.twitter.com/ybVutzMcxd — toto (@totomolinari) April 11, 2024

El tarot predijo de cuánto será la estadía de Coti Romero en la casa de Gran Hermano

Más allá que los fanáticos de Gran Hermano piden la expulsión de Coti Romero por filtrar información del afuera, la correntina quedó nominada y junto a al Chino, Damián Moya, Juliana “Furia” Scaglione y Emmanuel Vicht, definirán este domingo quién abandonará el reality.

De igual modo, muchos aseguran que el destino está escrito y fue el propio tarot el que predijo cuál será el futuro de la exparticipante del Bailando en esta nueva edición.

A los seguidores del reality recurrieron a la cuenta de X @tarot99hechizos y esta sentenció el futuro de la rubia: “La veo muy decaída y sin energía. Pobre, es como que está cansada. Va a alterar a los masculinos, ella va más por joder a los hombres de la edición”.

“Pelada, te lo pido, no te la mandes... Ni te enojes... En unos días ya está”, señaló sobre la competencia con Furia.