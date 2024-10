Paula Chaves reveló por qué rechazó conducir el Cantando 2024: "Es un formato que..."

Con respecto a su respuesta negativa para conducir, explicó: "Yo no hubiese podido, no me hubiese sentido cómoda, y lo pude ver como de antemano que no me siento cómoda. Me haría mal energéticamente y me consumiría como mucho, porque me hace mal". De esta manera, buscó justificarse en el marco de no ser lo que necesitaba el show.

Y eso no fue lo único, sino que la exconductora de Bake Off remarcó: "De verdad, no tengo la cintura para pelear, no tengo la cintura para contestar, no estaría rápida para generar algo. Es como que siento que Flor está perfecta en lo que hace, está buenísimo, es un formato que ya está re probado y a la gente le divierte". Así, buscó no tener un tono ofensivo para con el ciclo de América TV.

Para finalizar, descartó cualquier acercamiento al Cantando 2024: "Hoy por hoy no haría un reemplazo, no creo, pero porque no me podría bancar yo la cintura mediática de que me vengan a bardear o a decir algo". Con estas palabras, evidenció que no le interesa estar envuelta en escándalos a sus 40 años.

