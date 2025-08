Pampita habló por primera vez sobre su romance con Joaquín Furriel: "Estoy más selectiva" La conductora y modelo hizo referencia a los rumores vinculados a su vida amorosa y rompió el silencio en televisión.







La conductora y modelo Carolina "Pampita" Ardohain reveló todos los detalles sobre su vida amorosa luego de lo que fue su nueva separación mediática de Martín Pepa, por lo que decidió hacer referencia a los rumores que la acercaban de forma amorosa al actor Joaquín Furriel.

En diálogo con Puro Show de El Trece, Pampita comenzó por expresar: "Los caballeros averiguan el teléfono, te escriben por Instagram, por WhatsApp, o por un amigo. Estoy más selectiva. No sé lo que me depare el destino más adelante. La vida me sorprende. Nunca busco nada, esas cosas suceden solas". Con estas palabras, enfatizó en que sus relaciones suelen comenzar de forma virtual.

Por otro lado, habló sobre los rumores vinculados a Furriel y fue contundente. "No sé si está de novio, si vive en Argentina, o si se quiere matar por lo que se inventó. Lo dijo Tauro en televisión, y cuando lo hizo fui al Instagram, busqué el mensaje y no me había escrito nada. No lo tengo en el radar", confesó la conductora y modelo.

Embed - PAMPITA A CORAZÓN ABIERTO: Su presente familiar, nuevo desafío laboral, su situación amorosa y más Para concluir, Pampita explicó: "Creo que me tengo que dar mi tiempo para estar preparada para eso. No es ahora, todavía. Todo va a llegar. No es algo que estoy buscando. Llega solo". Así, volvió a enfatizar en que se encuentra feliz con su soltería y que volverá a apostar al amor recién cuando le llegue de forma repentina.

