Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

El delantero de Atlético de Madrid explicó que los evita por una enseñanza familiar que eligió mantener.

Por
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

  • Julián Álvarez explicó que no tiene tatuajes por una promesa familiar que adoptó desde su infancia y que decidió mantener con el tiempo.
  • Su padre le inculcó evitar tatuajes, alcohol y cigarrillos, valores que el futbolista sigue respetando por convicción propia.
  • El delantero de la Selección Argentina aseguró que su decisión no busca diferenciarlo del resto, sino reflejar su forma de vida tranquila y hogareña.
  • Actualmente, atraviesa un gran momento deportivo en el Atlético de Madrid, donde se consolidó como una de las figuras del equipo.

Julián Álvarez no sólo se distingue dentro de la cancha con su rendimiento en el Atlético Madrid y en la Selección Argentina, sino también afuera por un detalle muy particular. Según señaló en una entrevista, un compañero le hizo notar que era uno de los únicos que no llevaba un tatuaje. El propio futbolista explicó el motivo detrás de esta elección, que está ligado a su historia personal y a los valores familiares que marcaron su vida.

La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.
El delantero, campeón del mundo con la Selección y figura del Atlético de Madrid, contó que su decisión tiene raíces en una enseñanza que recibió desde pequeño. Su padre, con quien mantiene una relación muy cercana, le inculcó principios que aún sostiene pese al paso del tiempo.

A pesar de haber alcanzado el éxito en Europa y de convivir con un ambiente donde los tatuajes son comunes entre los jugadores, “la araña” mantiene su postura por convicción. Según explicó, no lo hace por diferenciarse, sino porque simplemente no siente la necesidad de hacerlo.

Julián Álvarez

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes

Durante una entrevista, Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia, por una regla clara que impuso su padre en el hogar: “Nada de tatuajes, nada de cigarrillos, nada de alcohol”. Aunque aquella frase fue parte de su crianza, con el paso de los años se transformó en una elección personal que refleja su forma de vida.

“Cada persona toma sus propias decisiones, pero yo no siento la necesidad de hacerme un tatuaje”, explicó el cordobés, quien asegura que mantener esa promesa no es una cuestión estética, sino una forma de respetar los valores con los que creció.

Incluso recordó que, durante una concentración con la Selección Argentina, algunos compañeros notaron que era el único sin tatuajes. “No lo hago para ser distinto. Muchos jugadores los tienen, y me parece perfecto, pero yo soy más tranquilo, de estar en casa con mi familia. Ahí es donde me siento feliz”, expresó.

Julián Alvarez Atlético Botafogo

Hoy, con apenas 25 años, el delantero acumula más de 370 partidos repartidos entre River, Manchester City, Atlético Madrid y la Selección Argentina, donde ya convirtió 146 goles y brindó 77 asistencias.

