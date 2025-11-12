Qué viernes de noviembre es el Black Friday 2025

Se viene la última edición de los eventos de descuentos tanto en tiendas online como físicas. Miles de comercios ofrecerán rebajas significativas en productos de tecnología, moda, viajes, hogar, belleza, entre otras.

El Black Friday será del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Noviembre es el mes de mayores descuentos. Con los últimos días del Cyber Monday, los usuarios tienen la oportunidad de volver a provechar un evento de grandes descuentos: el Black Friday . ¿Cuándo es y cómo se desarrollará?

El Black Friday 2025 se realizará el viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre, donde miles de comercios ofrecerán rebajas significativas en productos de tecnología, moda, viajes, hogar, belleza y mucho más, tanto en tiendas físicas como online.

Como el evento se llevará a cabo a fines de noviembre, los compradores aprovechan la oportunidad para adelantar sus compras navideñas y conseguir mejores precios, pero también para aprovechar las promociones en electrodomésticos y turismo.

De acuerdo con el portal oficial del evento, varias marcas y plataformas reconocidas ya confirmaron su participación.

Con algunas marcas confirmadas, las compañías ofrecerán importantes descuentos y beneficios en distintas categorías , desde electrodomésticos hasta pasajes aéreos y productos de cuidado personal.

La Anónima Online

Puma

Samsung

Nike

Carrefour

LATAM

JetSMART

Whirlpool

Almundo

FOREO Sweden

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

NH Hoteles

Lenovo

Black Friday 2025: recomendaciones para aprovechar las promociones

Hacer una comparación de precios con anticipación para asegurarte de que el descuento sea real.

Suscribirse a newsletters de las marcas favoritas para acceder a promociones exclusivas

Revisar políticas de cambios y devoluciones, especialmente en compras online

Usar medios de pago con reintegros o cuotas sin interés, ya que muchos bancos y billeteras digitales lanzan beneficios especiales durante esos días

Black Friday 2025: cuál es su origen

En la década de 1950, la policía de Filadelfia comenzó a usar la expresión para describir el caos que se generaba en las calles tras el Día de Acción de Gracias, cuando multitudes salían a comprar y asistir a eventos deportivos.

En 1966 el término se difundió oficialmente en publicaciones comerciales, y en 1975, que contó con el impulso del diario The New York Times, que ayudó a popularizarlo a nivel nacional.

Ahora, con la llegada del comercio electrónico, el fenómeno se expandió globalmente, convirtiéndose en uno de los días de ventas más grandes del año. Desde 2003, cadenas estadounidenses como Walmart y Sears comenzaron a abrir sus puertas desde la madrugada, y a partir de 2011, muchas tiendas incluso adelantaron el inicio al jueves por la noche.