Oriana Sabatini posó con una microbikini turquesa en una de sus últimas historias en su cuenta de Instagram . De esta manera, llamó la atención de sus seguidores con un look moderno que está causando furor entre las famosas en esta temporada. A poco tiempo de su boda con Paulo Dybala, y cuando se rumorea su potencial llegada a River, la artista retomó sus actividades laborales y sigue marcando tendencia en las redes sociales, especialmente en el ámbito de la moda.

Este traje de baño pertenece a la reconocida marca barcelonesa Goi, conocida por sus colaboraciones de alto perfil, como la reciente colección lanzada junto a Playboy.

Oriana sabatini microbikini celeste Instagram

Su outfit lo completó con el pelo suelto y un look de cara lavada, que acentuó su naturalidad. Con esta apuesta de moda, Oriana Sabatini reafirma su referencia en este ambiente y confirma que es una de las personalidades más importantes de nuestro país en el mundo fashionista inspirando a sus millones de seguidores en Instagram.

Eva Bargiela sorprendió a sus seguidores en Instagram al lucir una microbikini en las playas de Ibiza, demostrando una vez más su impecable gusto por la moda. Con casi 390 mil seguidores, la influencer no deja de sorprender con sus looks de verano, y esta vez no fue la excepción al combinar un traje de baño de dos piezas con accesorios de lujo que marcaron tendencia.

El outfit que eligió para pasar su día de playa incluyó una microbikini en tono natural, uno de los colores más destacados en el verano europeo. El conjunto, compuesto por un corpiño semirectangular con un detalle metálico en forma de “U” en el frente y una bombacha colaless de tiro alto, reflejó su estilo audaz que la caracteriza.

Para completar su look veraniego, la influencer optó por un pañuelo de satén estampado con arabescos y motivos de cadenas, así como unos lentes de sol de inspiración vintage, con cristales amarronados y un marco dorado delgado. Además, añadió un toque de elegancia con unos aros argolla dorados XXS y collares llamativos, mientras que su peinado, con el pelo suelto y dos trenzas delanteras, aportó un aire juvenil y fresco a su estilo.

Eva Bargiela microbikini Instagram

La publicación, en la que Eva Bargiela mostró su outfit desde las paradisíacas costas de Ibiza, no tardó en generar una gran repercusión en redes sociales, recibiendo numerosos elogios por su elección de moda y la cuidada combinación de accesorios. De esta manera, marcó tendencia y confirmó que es una referencia importante en el mundo fashionista.

Eva Bargiela microbikini Instagram