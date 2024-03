Oriana Junco le reveló a le Negra Vernaci por qué abandonará el país

La actriz contó que buscará en España "ser feliz" y cambiar de aire para poder encontrar cosas que la motiven. "Que me saquen de acá, que es una lágrima permanente todo", indicó.

Oriana Junco con la Negra Vernaci en Pop 101.5:" Me voy del país por tiempo indefinido"

“El país me quedó chico, por eso me voy”, indicó en modo de broma en un ambiente relajado como solo la Negra Vernaci le puede dar en su programa en Pop 101.5 . Aseguró que la realidad actual no es la misma que antes y que quiere salir de acá: “Es una lágrima permanente todo. Es un pozo negro”.

Luego reflexionó en lo económico, reveló que le “erotiza el billete”. Pero analizó que “todo está mucho más caro” y después de ir al supermercado “vuelvo angustiadísima”, pero que no es el motivo principal por el que se va a ir a vivir a España el 6 de mayo.

Embed - ORIANA JUNCO en #LaNegraPop

“No me voy a buscar suerte. Yo tengo mi plata, trabajé toda la vida. Me voy con la onda de ser feliz, de pulular por ahí. Quiero amigos nuevos, cosas que me motiven”, expresó Oriana y contó en detalle cómo saltó a la fama que la llevó a ser exitosa en la actualidad.

La conductora le preguntó si le gustaría estar en algún programa de televisión actual y si la llamaron a MasterChef Celebrity. “Que no me llamen que me queda chiquitísimo todo”.

Por último, admitió que nunca se enamoró en su vida y que eso es lo que busca también en el exterior. “Acá no voy a encontrar a alguien mente abierta”. Antes se irá a Indonesia, pero su destino estable próximo será España, aunque no especificó la ciudad.