Organizan boicot contra MasterChef 2023 por la presencia de un famoso galán.

Los productores de MasterChef decidieron innovar con invitados en determinados momentos clave del programa, ya fue el turno de los exparticipantes de Gran Hermano, pero este será el turno de un galán de telenovela . Sin embargo, no tenían previsto algo: llamaron al boicot del programa por su presencia.

Se trata de Mariano Martínez. “Un invitado de lujo participará en MasterChef Argentina ¿Premio o desafío? Se anima a cocinar con los participantes hoy 23hs por Telefe”, publicó la cuenta este lunes. Pero esto no le gustó nada al fandom de Lali Espósito.

“Hoy NADIE ve Masterchef”, publicó la cuenta FranxLaliEsposs. Sucede que hace algunos años Lali y Mariano fueron pareja, fue durante Esperanza Mía y mientras la cantante estaba en pareja con Benjamín Amadeo. El galán luego decidió dejarlo y ella le dedicó una serie de canciones.

Esto indica que el enojo del fandom viene por esa relación. Finalmente no resultó, dobló los números de Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2, y lideró con 12 puntos.

Wanda Nara recibió un ultimátum de Telefe y peligra su continuidad en MasterChef

La vida de Wanda Nara es noticia desde hace tiempo y, en las últimas semanas, se debió a su vínculo con Mauro Icardi nuevamente. Se habrían vuelto a separar tras el escándalo virtual con Moria Casan, pero a quienes no le agrada mucho esta situación es a las autoridades de Telefe que tuvieron que advertirla.

Sucede que asistió un móvil de LAM a preguntarle sobre la pelea de Mauro con Moria y su encuentro con la China Suárez, pero ella no solo no optó por hablar sino ni siquiera por responder que no quería hablar. Ignoró al movilero, quien se sorprendió por su actitud, pero luego revelaron el motivo.

"Bueno, ahí estaba Wanda como diva con su séquito. Para mí, ella quería contestar porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero desde Telefe, le pidieron que no hable con la prensa. Que no se armen bolonquis, que quieren un perfil bajo, que el programa esté tranquilo", confirmó Ángel de Brito en LAM.