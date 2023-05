Rating: el problema de MasterChef que podría derivar en un cambio de formato.

Como el programa de Guido Kaczka asciende día a día, las autoridades de MasterChef se preparan para lanzar nuevas ideas con el fin de no quedar abajo.

Actualmente el ciclo de Wanda Nara va por encima, pero eltrece le gana a Pantanal en esa franja y temen por un ascenso que opaque a MasterChef.

Wanda Nara recibió un ultimátum de Telefe y peligra su continuidad en MasterChef

La vida de Wanda Nara es noticia desde hace tiempo y, en las últimas semanas, se debió a su vínculo con Mauro Icardi nuevamente. Se habrían vuelto a separar tras el escándalo virtual con Moria Casan, pero a quienes no le agrada mucho esta situación es a las autoridades de Telefe que tuvieron que advertirla.

Sucede que asistió un móvil de LAM a preguntarle sobre la pelea de Mauro con Moria y su encuentro con la China Suárez, pero ella no solo no optó por hablar sino ni siquiera por responder que no quería hablar. Ignoró al movilero, quien se sorprendió por su actitud, pero luego revelaron el motivo.

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.