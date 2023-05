Moria Casán elogió a Mauro Icardi y fulminó a Wanda Nara

En diálogo con LAM, Moria Casán aseguró: "Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien". De esta manera, aprovechó para postularlo para el Bailando 2023.