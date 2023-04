Omar Calicchio, productor que recibió a Jey Mammon en Madrid, rompió el silencio: "No somos amigos"

En la última semana, quien era el conductor de La Peña de Morfi salió del país para despejar la cabeza, según declaró en el aeropuerto a las cámaras de LAM. Desde ese momento, comenzaron los rumores del hospedaje. Sin embargo, se supo que estaba actualmente en un hotel boutique llamado Only You , como informó Ángel De Brito.

Respecto a los últimos rumores que vinculaban a Omar Calicchio, el productor habló en exclusiva con Rating Cero y desmintió todas las versiones. “Estoy sorprendido por la cantidad de mensajes que no esperaba”. Consideró que solamente se acercó y lo vio fuera de su casa.

“Fui a tomar un café, quería saber cómo estaba Jey. Aunque no seamos amigos, lo conozco de la profesión. Nunca fui mediático, no me voy a convertir en mediático por un tema que no conozco y no me corresponde opinar”, agregó en un audio enviado a Mariana Brey.

Luego amplió respecto a la versión que circuló sobre un espectáculo que Calicchio podría producirle: “Estoy viendo notas donde figuran que soy el hombre de confianza, donde estoy ayudando. Yo nada. Yo fui a tomar un café porque quería saber como persona cómo estaba la otra persona. Yo no he hablado con nadie, es un delirio. No me interesa opinar de nadie”.

Omar es un actor y productor referente del teatro musical y se instaló en España en 2020 donde continúa su gran carrera. Trabajó como prestigiosos directores como Pepe Cibrián y Aníbal Pachano, y recibió nominaciones a premios importantes en distintos momentos de su vida.