Se filtraron imágenes del lugar donde se hospeda Jey Mammon en Madrid y no es lo imaginado

En una entrevista en Mitre Live, Cecila salió a aclarar la situación: “No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”. Luego contó que no era así y que estaba “un poco indignada con lo que se dijo”.

Hotel Boutique Only You

“Se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podes estar haciendo mucho daño irreversible”, concluyó.

Es por eso que en LAM investigaron y Ángel De Brito contó que se hospeda en “un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. No es el mejor lugar porque está lleno de argentinos”. Esta información la aportó porque le contó un colega, quien también agregó que se queda pocos días y tiene planeado irse a otro lugar.

El relato de una exalumna de Jey Mammon de cuando lo echaron como profesor de un colegio

Una de las exalumnas de Jey Mammon de catequesis recordó la etapa del conductor como profesor de esta materia en un colegio en medio de la denuncia por abuso sexual del joven Lucas Benvenuto contra el músico, quien permanece en España.

La joven, llamada Joaquina Robles, detalló hace cuándo fue alumna del conductor: "Yo fui alumna de Jey Mammon en el colegio. Él era mi profesor de catequesis. Él fue mi profesor hace aproximadamente 17 años, o sea yo estaba en quinto, sexto o séptimo grado".

Por último, pidió que las autoridades trabajen en la causa de la denuncia de Benvenuto: "Es eso nada más lo que quería decir porque obviamente perdí contacto con esa gente y que si todo lo que se está comentando es real, obviamente que se haga justicia".