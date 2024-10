Se reveló el secreto mejor guardado de Oasis de cara a su gira mundial: "Contacto mínimo"

Oasis volverá a la música pero los hermanos Gallagher no se han reconciliado.

La banda británica Oasis volverá al ruedo en 2025 luego de años de espera por parte de los fanáticos , pero ahora se ha revelado desde el Reino Unido que Noel y Liam Gallagher no se han reconciliado ni nada parecido a ello .

Según informó el portal británico The Mirror, Noel y Liam Gallagher estarán "muy separados" durante la gira de Oasis , como una especie de "operación militar". Si bien los hermanos hicieron a un lado sus diferencias por las millones de libras esterlinas que les dejará esta gira mundial, todo parece indicar que esa es la única razón.

Al respecto, aclararon: "No piensen ni por un minuto que esta es una gira sobre el amor fraternal absoluto y estar juntos 24 horas al día, 7 días a la semana como en los viejos tiempos". Todo esto no hizo más que evidenciar que permanecen distanciados, algo que no parece tener ningún tipo de solución posible en el corto plazo.

Noel y Liam Gallagher Oasis Noel y Liam Gallagher no parecen tener forma de reconciliarse. Redes sociales

Por otro lado, hicieron referencia a la parte marketinera de la gira: "Se reunirán para el trabajo promocional necesario y los conciertos, pero aparte de eso, estarán separados durante gran parte de esta reunión". Vinculado a esto, revelaron que tendrán vestuarios y áreas de preparación separadas, así como sus propios itinerarios de viaje.

Si bien esto habría sido un pedido de los hermanos Gallagher, desde la organización quieren minimizar cualquier posibilidad de que los se vuelvan a enfrentar. En este sentido, se estima que los cada uno se llevará, por lo menos, £50 millones, una cifra que expone por que aceptaron reunirse.

Se confirmó el regreso de Oasis a Argentina: cuándo será y dónde podrían presentarse

La banda británica Oasis volverá a Argentina luego de 15 años de espera por parte de los fans y lo harán en el marco de su gira mundial Live '25, con el estadio Monumental siendo el principal apuntado para recibir a Noel y Liam Gallagher.