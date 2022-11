Sofía Gala no podría ir nunca más a comer a un restaurant

“Que Sofía Gala pida disculpas por sus dichos o podría ser declarada persona no grata y no poder ir a comer a ningún establecimiento gastronómico”, pidieron desde la organización.

Por su parte, el Secretario Gremial de UTHGRA, Juan José Bordes, aseguró que “tal vez pueda pasar como persona no grata y no poder ir a comer a ningún establecimiento gastronómico, como se hizo con Alberto Fernández o con Martínez de Hoz”. “Esta chica se equivocó porque se expresó mal y denigró a ambas actividades”, agregó en diálogo con Moskita muerta.

Jorge Rial le preguntó a Gala si, en caso de necesitarlo, hubiera optado por la prostitución. Ella contestó que sí. “Lo hubiera elegido por sobre otros trabajos, prefiero ser puta antes que ser moza, ponele. Preferiría servir mi cuerpo y entregar mi cuerpo de esa manera, antes que llevarle la comida a uno y que me paguen por eso. No me parece más digno ser moza que ser puta”, comentó.

La respuesta de la actriz

Vía Twitter, Gala contestó un mensaje de UTHGRA. “No me arrepiento de nada de lo que dije. Que pidan disculpas ellos", aseguró.

Embed Expresamos nuestro malestar y Repudiamos los dichos de @GalaCastiglione esperando unas sinceras y publicas disculpas #UTHGRA pic.twitter.com/nmSh4cctsI — UTHGRA Avellaneda (@UTHGRAavellaned) 20 de septiembre de 2017