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¿Nicole Kidman en pareja? Quien es el actor australiano que le habría llamado la atención a la actriz

Ambos actores han sido vistos de forma muy cercana y cariñosa.

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg.

  • El amor parece haber llamado de nuevo a la puerta de la famosa actriz Nicole Kidman.
  • Tras un proceso de divorcio que culminó oficialmente en enero de este año, la ganadora del Oscar ha vuelto a encender las alarmas de la prensa.
  • Todo comenzó el pasado 3 de marzo durante la premier en Nueva York de su nueva serie para Prime Video, el thriller Scarpetta.
  • Tras ser captada en una actitud muy cercana con un viejo conocido: su compatriota y coprotagonista, Simon Baker.

El amor parece haber llamado de nuevo a la puerta de Nicole Kidman. Tras un proceso de divorcio que culminó oficialmente en enero de este año, la ganadora del Oscar ha vuelto a encender las alarmas de la prensa tras ser captada en una actitud muy cercana con un viejo conocido: su compatriota y coprotagonista, Simon Baker. Ambos actores han sido vistos de forma muy cercana y cariñosa.

Lucho González murió a los 79 años por causas que aún se desconocen.
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A pesar de la euforia de los fans, no todos están convencidos de que se trate de un nuevo romance. Fuentes cercanas a los actores han salido al paso en Page Six para calmar los rumores.

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Con quién estaría en pareja Nicole Kidman

Todo comenzó el pasado 3 de marzo durante la premier en Nueva York de su nueva serie para Prime Video, el thriller Scarpetta. Lo que inició como un posado profesional en la alfombra roja terminó con ambos actores tomados de la mano y compartiendo gestos de complicidad que no pasaron desapercibidos.

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Según informes publicados por The Sun, la pareja se mostró inseparable en la fiesta posterior al estreno y así crecieron múltiples rumores.

Lo cierto es que el vínculo entre Kidman (58) y Baker (56) es profundo. Nicole es la madrina del hijo de Simon y su exesposa Rebecca Rigg. Esta relación de "amigos" ha mantenido a los dos actores unidos por décadas, mucho antes de que interpretaran a un matrimonio en la ficción de Scarpetta.

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