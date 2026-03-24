Ricky Martin envuelto en una polémica de una ex Miss Universo: ¿por qué es acusado de romper una pareja? Una versión personal desató repercusión en redes. El caso sigue sin respuestas oficiales. + Seguir en







Hasta ahora, ninguno de los señalados emitió declaraciones públicas.

Una ex participante de Miss Universo generó controversia al vincular a un cantante internacional con una supuesta infidelidad.

La acusación surgió durante su participación en un reality show grabado en Miami.

El hecho involucra a su expareja, un modelo, y se basa en una situación que ella consideró sospechosa.

Ninguno de los implicados dio declaraciones públicas hasta el momento, lo que incrementa la repercusión mediática. Ricky Martin quedó en el centro de una polémica luego de que una ex participante de certámenes de belleza lo mencionara en una acusación vinculada a una presunta infidelidad. La situación cobró relevancia luego de difundirse en televisión y redes sociales, generando múltiples reacciones.

La declaración de una influencer colombiana encendió el interés mediático por el posible vínculo entre el artista y una relación ajena. Con el correr de las horas, el tema se expandió en plataformas digitales, alimentando versiones y especulaciones en torno a los protagonistas involucrados en esta historia.

Kelly Reales Redes sociales Cuál es la acusación que recibió Ricky Martin relacionada a otra pareja La acusación fue realizada por Kelly Reales, quien señaló que su expareja, el modelo Max Barz, le habría sido infiel con el cantante. Según relató en un reality show grabado en Miami, la sospecha surgió a partir de una imagen en la que identificó un objeto que consideró clave.

De acuerdo a su versión, logró reconocer unas chanclas en una foto vinculada al artista, lo que despertó sus dudas sobre un posible encuentro entre ambos. Frente a esa situación, explicó que su entonces pareja negó cualquier vínculo y sostuvo que el músico era solo un amigo.

Ricky Martin Redes sociales La incertidumbre generada por este episodio derivó en la ruptura de la relación. A partir de ese momento, el caso comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde el nombre del cantante quedó asociado a la polémica. Hasta ahora, ninguno de los señalados emitió declaraciones públicas para aclarar lo sucedido.

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