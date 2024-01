Nicolás Tagliafico opinó sobre el premio The Best que ganó Lionel Messi: "Estoy cansado, jefe"

El capitán de la Selección argentina , Lionel Messi, ganó el premio The Best a mejor jugador 2023 y generó polémica. Pero quien decidió bromear con la situación y haciendo hincapié a todos los premios que ganó fue Nicolás Taglafico: “Estoy cansado, jefe”.

Tagliafico Messi Redes sociales

Ante este galardón, Nicolás Tagliafico opinó en sus redes sociales, pero lo hizo con humor por la cantidad de premios que ganó en su carrera. Eligió una de las frases del momento e hizo reír a todos sus seguidores de Twtter.

“Estoy cansado, jefe. Felicitaciones una vez más, Leo”, expresó y puso una foto de Messi editada con la Copa del Mundo, la pelota de Qatar y algunos de sus premios. También se deja ver una corona y una galera.

Polémica por el premio FIFA The Best que ganó Lionel Messi

El futbolista Lionel Messi ganó nuevamente el premio FIFA The Best, pero en esta ocasión no fue unánime, sino que se tuvo que desempatar con una regla especial.

Los votos estuvieron repartidos de la siguiente manera Lionel Messi (48), Erling Haaland (48) y Kylian Mbappé (35). En el desglose, se pudo observar que el argentino llegó a esta cantidad gracias a 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de los medios y 13 de los fans.

Por el lado del noruego, tuvo 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de los medios y 11 de los fans. De esta manera, se dio un empate tanto insólito como inesperado por la FIFA, el cual dejó a todos sorprendidos durante la gala en vivo para entregar los diferentes premios.