4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay que tomar agua en ayunas, según los expertos

Este acto es fundamental para obtener beneficios en la salud. Todo lo que tenés que saber.

Por
Expertos aseguran que lo mejor que se puede ingerir al despertar es un vaso de agua..

Expertos aseguran que lo mejor que se puede ingerir al despertar es un vaso de agua..

Pexels

Al despertar muchos suelen ir directo al café, al mate o a un jugo, pero pocas veces se piensa en lo más simple: un vaso de agua. Esa costumbre, tan básica y casi pasada por alto, podría marcar una diferencia real en cómo arranca el cuerpo cada jornada.

El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.
Te puede interesar:

El dispositivo innovador que le simplifica la vida a quienes sufren de celiaquía

El agua no solo hidrata; también participa en procesos internos que muchas veces ignoramos. Desde la eliminación de desechos hasta la regulación de la temperatura, su papel es tan silencioso como vital. Tomarla en ayunas es, en cierto modo, una forma de darle al organismo un “arranque en limpio”.

Aunque la ciencia todavía debate sobre la magnitud exacta de los beneficios, lo que se sabe es que hidratarse apenas abrimos los ojos ayuda al tránsito intestinal, al equilibrio energético y a la oxigenación de la sangre. No es magia, ni una receta milagrosa, pero sí una costumbre sencilla que puede sumar en el día a día.

mujer-sosteniendo-vaso-lleno-agua

Beneficios de tomar agua en ayunas

Uno de los efectos más conocidos es la activación del metabolismo. Al ingerir agua después de varias horas de descanso, el cuerpo empieza a movilizar energía más rápido y a preparar el sistema digestivo para recibir alimentos.

En paralelo, hay un impacto sobre la digestión y el tránsito intestinal. Beber agua en ayunas puede ayudar a quienes suelen sufrir de estreñimiento o digestiones lentas. Al “lubricar” el sistema digestivo desde temprano, se reduce la acidez estomacal y se protege la mucosa gástrica.

También juega un papel clave en los riñones, ya que contribuye a eliminar residuos acumulados durante la noche. Esta depuración temprana favorece el equilibrio de líquidos y evita la retención innecesaria.

Agua
En una época donde la esperanza de vida es cada vez mayor, la clave para un envejecimiento pleno y saludable parece residir en adoptar hábitos que promuevan el bienestar integral.

En una época donde la esperanza de vida es cada vez mayor, la clave para un envejecimiento pleno y saludable parece residir en adoptar hábitos que promuevan el bienestar integral.

Otro aspecto llamativo es el relacionado con la sensación de saciedad. Tomar agua antes del desayuno puede disminuir el apetito, algo que muchas personas valoran cuando buscan ordenar su alimentación o reducir los excesos en la primera comida del día.

El efecto no se limita al interior del cuerpo. La piel también se beneficia: empezar el día con un nivel de hidratación adecuado favorece la elasticidad y ayuda a que luzca más saludable. Sumado a eso, una correcta hidratación matinal puede mejorar la concentración y el nivel de energía durante la jornada.

Los especialistas suelen recomendar que el agua sea a temperatura ambiente o templada, para evitar impactos bruscos en el estómago. Aunque algunos prefieren añadirle limón o infusiones, lo cierto es que un simple vaso de agua común ya cumple con lo esencial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Masiva marcha contra el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad: "Ojalá hoy sea un gran día para festejar"

Berthet se acercó al Congreso para acompañar la sesión del Senado.

El pedido de la actriz Lola Berthet al Senado: "Rechacen este veto y que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad"

La mayoría de los casos de hepatitis fulminante requieren un trasplante de hígado.

Investigadores argentinos realizaron un importante descubrimiento para tratar la hepatitis fulminante

Cuál es el ejercicio ideal para mejorar nuestro bienestar general.

No es yoga: el ejercicio que tonifica los músculos y ayuda a aliviar dolores

El estrés y la ansiedad pueden afectar la vida sexual.

Estrés y sexo: cómo afecta la ansiedad y cuáles son las claves para disfrutar la intimidad

Los resultados apuntan a que no todos los grupos sanguíneos responden igual al paso del tiempo.

Esta característica del cuerpo humano beneficia la longevidad y solo el 10% de la población lo tiene: de qué se trata

Rating Cero

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 11 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 33 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 34 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 34 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 47 minutos