Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

El actor, director de la obra que protagonizaron su exesposa y Andrés Gil, fue el director de En otras palabras y, tras la última función, comentó: “Gracias a cada uno por darlo todo”. Los protagonistas, e incluso Candela Vetrano, también respondieron.

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Gimena Accardi y Nico Vázquez tuvieron un divorcio express y lo que pareció haber terminado con un total distanciamiento, en redes sociales se transformó en un leve acercamiento. Es que, tras la última función de la obra que protagonizaron la actriz y Andrés Gil, el director, hizo un tierno comentario y ambos, respondieron.

Gil y Accardi eran los protagonistas de la obra En otras palabras, que se daba en la calle Corrientes y que los llevó por el interior del país , pero este fin de semana se presentaron por última vez sobre los escenarios.

En un posteo en la cuenta oficial de Instagram de la obra, Vázquez, director de la misma, no se privó de agradecerle a los actores y al público. “ Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, dejó plasmado.

Al ver el comentario, la propia Accardi decidió responderle y ambos tuvieron un tierno intercambio en la red dando a entender que hay buena onda entre ambos, pese a que la actriz haya reconocido públicamente haber sido infiel y terminó con el divorcio.

“El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”, le expresó a su exmarido, a lo que Nico le devolvió un tierno guiño. “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular” , junto a un emoji de corazón.

Andrés Gil y Candela Vetrano respondieron al posteo de En otras palabras

En lo que marcó el fin de la obra sobre los escenarios, la cuenta oficial de la obra En otras palabras publicó un video agradeciendo el apoyo del público por asistir a las funciones.

“¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!”, escribieron y sumado al intercambio entre Nico Vázquez y Gimena Accardi, el propio protagonista, Andrés Gil, y su pareja, Candela Vetrano también comentaron el posteo.

Gil, quedó señalado como “el tercero en discordia” en la infidelidad de Accardi, aunque rápidamente tanto el actor como la actriz desmintieron el vínculo amoroso.

Tratando despejar cualquier tipo de tensión entre ellos, ya que ambas parejas son amigas, Andrés consideró que la experiencia fue “inolvidable”. “Gracias equipo”, destacó acompañado de un corazón.

En esa línea, su pareja y madre de su hijo, se hizo presente y solo atinó a postear el emoticón de las manos levantadas celebrando y cuatro corazones rojos.

Giro total: revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Luego de que todas las luces apunten a Gimena Accardi por el divorcio con Nicolás Vázquez, un dato escandaloso dio un giro: Rodrigo Lussich informó que eliminaron del elenco a Gonzalo Geber, la pareja de Dai Fernández, actriz con quien fue vinculado el protagonista de Rocky. ¿Nuevo romance?

Durante semanas, las redes sociales apuntaron contra Accardi, quien confirmó en Olga que fue infiel: “Me mandé una cagada, le pedí disculpas a Nico y me las aceptó […] Esa parte de la historia es verdad, la otra no. Se me está vinculando a gente que tiene familia y no tiene nada que ver”.

Sin embargo, en las últimas horas, el conductor de Intrusos, Lussich, reveló: “En la foto original que hacen del elenco cuando hicieron las primeras lecturas estaba Gonzalo Geber y algo pasó que un día no estuvo más”.