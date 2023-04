Nico Occhiato rompió el silencio y realizó inesperadas revelaciones sobre su vida amorosa

Sucede que, al estar protagonizando un éxito que no solo se ve reflejado en Argentina sino también en Uruguay, lo tiene atareado. “No entendemos que llegamos a lograr a llenar a un estadio fuera del país. Luzu TV es un proyecto de streaming en el que tratamos de entretener a nuestra audiencia mientras está trabajando”, expresó.

Por otro lado, se refirió a los nuevos programas y desestimó que se tratan de una competencia: “Es una locura lo que estoy viviendo, aunque yo no inventé nada".

“Me llevo bien con la competencia. Me alegra que haya más puestos de laburos, más micrófonos para más voces y más comunicadores. No creo que sean copias, no inventé nada. Agarré a Flor y a Nati, me imaginé que una charla entre los tres iba a funcionar", concluyó.

Nico Occhiato no pierde el tiempo y tiene en la mira a Julieta Poggio de Gran Hermano

El conductor Nicolás Occhiato, creador y responsable de Luzu TV, respondió este miércoles de gala de nominaciones un mensaje que recibió a través de las redes sociales y dejó sospechas de su interés por la participante de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio.

Nico Occhiato Julieta Poggio

"Cuando trabaje en Luzu", escribió la usuaria. Y Nico, ni lerdo ni perezoso respondió con un emoji de ojos de amor.

Nico Occhiato es dueño del canal de YouTube y sin dudarlo se sumó a la fantasía de la usuaria que insinuó que la bailarina podría incorporarse a Luzu TV.